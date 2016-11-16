Сапарбаев ответил на заявление Васильева о «согласовании с акимом»

В зале суда Дмитрий Васильев заявил, что будет настаивать, чтобы вызвали в суд акима области. По словам гендиректора ФК «Актобе», все свои решения, в том числе о выплате премиальных, он согласовывал с Бердыбеком Сапарбаевым.
– Нет, нет, нет. Что он там говорил, не знаю. Он же руководитель команды, он и принимает решения. Я определяю общую политику развития футбольного клуба «Актобе», остальное они сами… Он (гендиректор) за это деньги получает, – сказал Сапарбаев корреспонденту «Диапазона».
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