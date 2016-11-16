«Я всё согласовывал с акимом». Что сказал Васильев про Сапарбаева в суде

На фото: Гендиректор «Актобе» Дмитрий Васильев в зале суда перед оглашением ему меры пресечения. || Фото Владимира ЗОБЕНКО

Руководитель ФК «Актобе», обвинённый в незаконной выплате премиальных, рассказал, почему не согласен с обвинением в свой адрес.

– Предъявленные мне обвинения – абсурд, возникший от непонимания футбольного бизнеса. Все ссылки на совет директоров и г-жу Давлетову [руководитель управления финансов. – Б.А.] несостоятельны, – сказал гендиректор. – Я видел ее один раз, она сказала: «Вы в подчинении облспорта, с ними и решайте».

Гендиректор ФК «Актобе» подчеркнул, что все решения он согласовывал с акимом.

– Все вопросы мы решали напрямую с акимом области. Я буду ходатайствовать о приглашении акима области Бердыбека Машбековича Сапарбаева в качестве свидетеля, – заявил Васильев. – Потому что премиальная система согласовывалось мной в присутствии главного тренера Уткульбаева и главы облспорта Маханова в кабинете акима. Там были озвучены все параметры выплаты премии, было озвучено, что премиальные у Васильева будут такие, как у главного тренера. Поэтому главный распорядитель государственного имущества – аким области.

По его словам, согласование вопросов с главой региона касалось и контракта футболистов.

– С Саматом Смаковым удалось договориться, с Юрием Логвиненко нет, – перечисляет Васильев. – Мы с акимом области многократно встречались и согласовывали действия, встречались с ним в разных форматах.

– Выплата премии – обычная практика любого клуба, – сказал он. – Любой клуб выплачивает тренерам и футболистам за победу и ничью в матчах. Мы платили премиальные средние или ниже среднего по Казахстану. Мы за ничью платили 100 тыс., за победу 400 тыс., в Казахстане есть клубы, платившие за победу по миллиону.

– Я заехал в Актобе 11 октября, заканчивался 30-дневный срок пребывания в РК. Я следовал миграционному режиму, – ответил Васильев насчет запланированного отъезда в Москву. – Что касается денег, это мои собственные день­ги. Я их снимал со своего банковского счета и переводил на счета жены и сына.