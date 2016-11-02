Сколько реально получают футболисты «Актобе»n ФК «Актобе»

ФК «Актобе» обнародовал размер зарплат футболистов. Самая низкая зарплата 100 тысяч тенге, самая высокая – 9 миллионов тенге. Между тем, в распоряжении «Диапазона» оказался документ, где указано, что помимо миллионной зарплаты клуб платит футболисту за участие в каждом матче.

Обещанный потолок рухнул на головы

В начале года гендиректор актюбинского клуба Дмитрий Васильев в разговоре с корреспондентом «Диапазона» заявил, что в этом году зарплаты футболистов будут от 500 тысяч до 3 миллионов тенге. На днях ФК «Актобе» обнародовал зарплату игроков, и выяснилось, что есть игроки, которые получают 100 тысяч, и те, которым давали ежемесячно от 6 до 9 миллионов. Таким образом, потолок в 3 миллиона не соблюдается.

К примеру, ежемесячный оклад форварда Алексея Щеткина 9 миллионов тенге. У экс-капитан «Актобе» Самата Смакова доход был 6 миллионов. Сейчас оба футболиста выступают за другие клубы.

Из легионеров в составе актюбинской команды больше всех получал Никита Бочаров. Его оклад 2,5 миллиона тенге. Еще четыре легионера – Давлатов, Куаджа, Митошевич, Сорокин – зарабатывают по 2 миллиона в месяц.

Что касается руководства команды и клуба, то зарплата у главного тренера «Актобе» Юрия Уткульбаева 3,5 миллиона тенге. Сколько зарабатывает гендиректор Дмитрий Васильев, не указано.

Реальный доход футболистов и руковод­ства клуба засекречен

Кроме обнародования размеров зарплат ФК «Актобе», заявил, что в этом году не дали ни тиына агентам, которые являются посредниками между футболистами и клубами.

– В рамках политики открытости ФК «Актобе» сообщает, что за 2016 год по контрактам, заключенным с футболистами, ФК «Актобе» не выплатил ни одного тиына агентских, трансферных и подъемных. Все контракты заключены в тенге, что отменяет курсовую разницу при обвале национальной валюты. Как минимум у девяти команд КПЛ зарплатные ведомости значительно выше ФК «Актобе», – говорится в сообщении клуба.

Насчет открытости в обнародовании заработной платы возникли сомнения. Однако эксперты и футбольные обозреватели подвергают сомнению подлинность документа, который опубликовал ФК «Актобе».

– Бумага, на которой отражены размеры зарплаты, без печати и фирменного бланка. Для такой солидной организации, как футбольный клуб, это несерьезно. Любой человек может взять и напечатать подобные цифры. Во-вторых, раз руководство клуба объявляет политику открытости, то почему бы не начать с себя. Ведь Васильев не обнародовал размер своей зарплаты, – комментирует глава профсоюза футболистов Казахстана Айгерим Сабралиева.

Между тем, источник, приближенный к клубу, сообщил «Диапазону», что опубликованные суммы – это лишь часть ежемесячных доходов футболистов. К примеру, у Никиты Бочарова оклад 2,5 млн. Однако в документе, который оказался в распоряжении редакции, указано, что за каждый выход на поле в стартовом составе актюбинский клуб должен платить российскому футболисту по 300 тысяч тенге. Только в чемпионате Казахстана Бочаров провел 31 матч. Больше него матчей сыграл Ситдиков – 32. Какие у него премиальные за выход на поле, неизвестно, но ежемесячный оклад у этого игрока 1,2 млн тенге.

Также по данным собственных источников, за каждую победу в матчах чемпионата каждый игрок, попавший в заявку на игру, должен получить 400 тысяч. Сотрудники администрации, видеооператор получают проценты от этой суммы. Размер выплаты определяет руководство клуба. Если «Актобе» играет вничью на выездном матче, то каждому игроку предусмотрено 200 тысяч.

Кроме того, за победу над «Тоболом» в первом круге каждому футболисту обещали миллион тенге.