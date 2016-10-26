Что происходило в квартире, где был сбор перед нападением на «Палладу» 5 июня

В Актобе идёт суд над обвиняемыми в теракте 5 июня. Поскольку слушания объявили закрытыми, «Диапазон» знакомит с подробностями нападений, опираясь на собственные источники. Выяснилось, что один из радикалов, который участвовал в теракте 5 июня, ранее служил в спецназе.

По материалам дела, с 3 по 4 июня 2016 года Дмитрий Танатаров, Арман Айтуган и Султан Кабиев тайно встречались со своими знакомыми, которые торгуют подержанными мобильниками на Центральном рынке. Они приглашали их в гости под предлогом празднования акика (рождение ребенка). Как говорит теолог Балгабек Мырзаев, от такого предложения организаторов единоверцы отказаться не могли. К примеру, Дмитрий Танатаров обещал Алибеку вернуть деньги, если придет на акика. А другого «брата» позвали, наоборот, с просьбой вернуть долг. Обвиняемого по имени Асхат вызвали из Борового, где он лечился от астмы. У Асхата не было денег на возвращение в Актобе. Дмитрий Танатаров оплатил ему билет на самолет и тоже пригласил на акика.

4 июня организаторы праздника арендовали на сутки квартиру по Есет батыра, 103.

Как пишет сторона обвинения, 5 июня, примерно в 12:00, в съемную квартиру на акика пришли 43 человека, придерживающихся нетрадиционного течения салафи джихади.

– Первое, что требовали от гостей, – сдать сотовые телефоны и даже ключи от машины, – описывает ситуацию Балгабек Мырзаев [на фото]. – В однокомнатной квартире 45 человек не поместились, поэтому часть собравшихся находились на кухне. При беседе со мной обвиняемые сказали, что были удивлены, когда не увидели дастархана по случаю акика.

Когда все собрались, организаторы встречи Дмитрий Танатаров, Арман Айтуган и Султан Кабиев сообщили гостям, что причина сбора не акика. Но каждому гостю дали воду и финики. После этого Дмитрий Танатаров воспроизвел по МР3-проигрывателю аудиозапись призыва на русском языке представителя ИГИЛ аль-Аднани. Аудиозапись содержала призывы к мусульманам, которые не могут совершить «хиджру», то есть участвовать в войне против официальной власти Сирии, совершить вооруженный джихад по месту проживания. Разрешалось убивать мирное население.

После прослушивания аудиозаписи с призывом к джихаду с мечом Дмитрий Танатаров прочитал проповедь «Сны Аллаха» по тетради. Он говорил, что полицейские устраивают гонения на братьев-мусульман, насилуют верующих сестер, и призвал убивать полицейских Актобе и выйти на вооруженный джихад против мирного населения. Дмитрий призвал стать шахидом, то есть пожертвовать собой и пообещал, что того, кто умрет шахидом, ждет рай, где его встретят черноокие девушки. Слова Танатарова на русском языке Арман Айтуган пояснял на казахском.

– Те, кто был в той комнате, внимательно слушали, некоторые даже заплакали. Те, кто был на кухне, утверждают, что не слышали, о чем говорилось в зале. Но потом они узнали, что планируются нападения. По словам одного из обвиняемых, планировалось захватить оружие в войсковой части, напасть на силовиков, освободить «братьев» из тюрьмы. Люди, отказавшиеся от нападения, хотели уйти, побежали к двери, но некоторые из активных членов группы встали перед дверью и забаррикадировали выход. Среди них был бывший спецназовец, – продолжает теолог.

Но потом отказавшиеся все же ушли, забрав свои телефоны и ключи. Теолог спросил у обвиняемых в недонесении о преступлении, почему они не сообщили обо всем в полицию.

– Один из них сказал, что, сразу выбежав из той квартиры, зашел в кафе, чтобы перевести дух. Но позже забили тревогу, администрация заведения заперлась изнутри, и он остался там. Другой сказал, что пошел в полицию, но стоял перед зданием ДВД в растерянности и повернул обратно. Боялся. Сейчас те, кто тогда не сообщил, признают, что на тот момент не знали, что недонесение – это преступление, – говорит Мырзаев.

Что касается остальных участников сбора в квартире по Есет батыра, они направились в сторону оружейного магазина «Паллада». По пути Дмитрий Танатаров объявил себя амиром, остальные члены группы поддержали его.