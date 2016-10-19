Как Танатаров и Айтуган готовили людей к нападению

Теолог из Астаны, беседовавший с обвиняемыми в теракте в Актобе, рассказал «Диапазону», как Танатаров и Айтуган собирали будущих участников событий 5 июня.

Представитель комитета по делам религий Балгабек Мырзаев, посетивший СИЗО Актобе, сообщил, что в «пятерке» сидят 52 осужденных за терроризм и экстремизм. Специалист делит их на три группы. В одну вошли предполагаемые 28 участников теракта в Актобе.

Балгабек Мырзаев выяснял, как эти люди связались с группировками Айтугана и Танатарова, какие у них религиозные и жизненные взгляды.

– Сложилось мнение, что те, кого обвиняют в недонесении, с правильными религиозными убеждениями. Они носили бороду, укорачивали брюки, но не думаю, что у них были намерения совершать теракт, – говорит Балгабек Мырзаев. – Они рассказали, что когда только приняли ислам, ходили в мечеть, как и все мусульмане. Но постепенно у них усиливался интерес к поиску религиозной информации в Интернете. Особенно к просмотру трансляции проповедей из Мекки. И, замечая отличия в проповеди и во внешнем облике прихожан в Саудовской Аравии и в Казахстане, они задавались вопросом: почему у нас по-другому? Позже они встретили Армана Айтугана, а через него познакомились с Дмитрием Танатаровым. Их религиозные взгляды стали совпадать. Их убеждали, что имамы в Казахстане поступают неправильно, что в первую очередь соблюдают законы государства, а не Всевышнего.

В качестве примера умения убеждать людей специалист привел Арсена Танатарова.

– Арсен рос в детдоме. Был судим. Он примкнул к людям, у которых укрепилось мировоззрение, что религию правильно понимают только они сами. По Интернету они читали лекции запрещенных авторов. Вскоре он встретился с Айтуганом и Танатаровым, – говорит Балгабек Мырзаев.

Теолог рассказал, как в группировку Танатарова и Айтугана попали остальные участники.

– Одни работали в банке, другие также имели хорошую работу и высокие должности. Но либо были уволены, либо попали под сокращение, но в последние два месяца оказались безработными. И в этот момент на них вышли Танатаров с Айтуганом. Один из обвиняемых сказал, что открыл свою пекарню и видел свой бизнес прибыльным. В социальном плане у него не было нужды связываться с радикалами. Но с той группировкой совпали его взгляды на религию. Он познакомился с Танатаровым, когда тот приходил к нему в пекарню.

Столичный специалист также рассказал об обвиняемом Алибеке Акпанбетове.

– Алибек торговал «сотками» на Центральном рынке, у него была своя точка. Он познакомился с Дмитрием Танатаровым при обмене подержанными мобильниками. Ходил в мечеть, но не участвовал в собраниях Танатарова на съемных квартирах. Однажды Айтуган попросил у Алибека в долг 30 тысяч. Обещал вернуть деньги 5 июня во время акика (пожертвование денег в честь рождения ребенка) и заодно пригласил его в гости. Алибек согласился. Он сказал мне, что «только, чтобы вернуть свои деньги, пошел 5 июня в ту квартиру», – отмечает Мырзаев. – Дмитрий Танатаров пригласил туда знакомого, который был в другом городе. Его зовут Асхат. С виду щупленький, он страдал астмой, в последние дни перед 5 июня лечился в Кокшетау. Но его вызвал Танатаров, сказав, что все расходы по перелету возьмет на себя. Асхат согласился, – сказал Мырзаев.

5 июня после сбора на съемной квартире группировка Дмитрия Танатарова совершила теракт.