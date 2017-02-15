У ФК «Актобе» появился свой персонаж

На фото: Применив Google-поиск, можно найти брата Тентека на сайте с готовыми клипартами.

ФК «Актобе» представил маскота, который выбран, чтобы подбадривать зрителей на стадионе. Его прообраз нашли в Интернете. Руководство клуба пояснило, почему выбрали именно этого мальчишку.

Автор подробно описал Тентека. Он из Актобе, ему 11 лет, игровой номер – 50, позиция – правильная.

– Обаятелен, уверен в себе, общителен, пользуется ошеломительной популярностью у женского пола. С ним невероятно весело, он – душа компании и знает, как рассмешить окружающих, – написано в характеристике Тентека на официальном сайте.

Тентек – это олицетворение «13 сектора». Он поднимал на уши все города Казахстана, заставлял капитулировать стадионы противников, побеждал каждого. Тем самым заставил всю страну себя уважать, воспринимать и ценить.

Создатели Тентека полагают, что этот обаятельный мальчишка будет вдохновлять команду, вовлекать широкие массы в футбол, приглашать всех на трибуны.

Между тем, применив к портрету мальчика Google-поиск по изображениям, нашелся брат Тентека на сайте с готовыми клипартами. У мальчика европеоидной внешности нет тюбетейки, футболка и обувь другого цвета, а в остальном они полностью похожи.

Многие болельщики идею Тентека поддержали, но фанатов все же смутило, что клуб выбрал образ маскота из Интернета, не объявив конкурс лучших работ, который мог представить множество вариантов для выбора.

– Нужно было не торопиться, устроить конкурс, определить голосованием героя, сделать его оригинальным, – говорит Михаил Гришин.

– Вроде пару лет назад выбирали грифона, вот его можно было выбрать маскотом. А Тентека можно символом «13-го сектора» выбрать, но не клуба. И, конечно, было бы лучше выбрать маскота проведением конкурса среди работ, узнать у руководства клуба, кого они хотят видеть символом, – комментирует болельщик Бауыржан Айткалиев:

– Нас подставляют под издевательство со стороны всех врагов (фанатов других клубов), причем у всех есть железобетонный довод, что «Актобе» просто стырил картинку. Нужно было провести конкурс работ, чтобы нас не называли «ворами-плагиатчиками». Спасибо «Василисе», мы исчерпали свой лимит говна и скандалов, – возмущается актюбинец Мурат Байдиллаев.

Руководитель ФК «Актобе» объясняет, почему выбрали именно Тентека и то, как клуб относится к маскоту, прообраз которого уже есть в Интернете.

– Это идея «13 сектора», и мы ее поддержали. Но если у болельщиков есть другие идеи, то мы с удовольствием рассмотрим. А в данном случае готовая идея поступила только от «13 сектора». Более того, они эту идею уже успешно использовали во время матчей, – пояснил гендиректор «Актобе» Максат Тюмалиев. – На мой взгляд, нет большой разницы, где и как создавали этот маскот. Даже если из Интернета взяли. И хочу подчеркнуть, что маскот – это не талисман, не символ клуба, а развлекательный образ для зрителей. В качестве талисмана болельщики выдвигают грифона, я не против, только давайте поработаем над его оформлением, чтобы он выглядел серьезнее. Выбор талисмана еще предстоит.