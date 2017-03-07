Впервые в Актобе на показе моды моделями были люди с инвалидностью

Автор:
Впервые в Актобе на показе моды моделями были люди с инвалидностью

На фото: Сымбат Нагметова, Гульфайра Рамазанова, Дана Махамбетьярова, Зарина Мамбетказиева, Дания Байменова, Куралай Байменова, Гульмирам Сражова, Шахан Жалгасбаев, Гульдари Колганатова, Ляззат Иманалина демонстрируют национальную и современную одежду. || Фото Владимира ЗОБЕНКО

Дефиле с показом современной и казахской национальной одежды устроили 3 марта в Актобе. Здесь же чествовали семейные пары, прожившие вместе 20 лет, где один из супругов инвалид. Чествование закончилось белым танцем.

160 человек с ограниченными возможностями собрали в пятницу на акцию «Мы вместе!». Она проходила в Актобе в 18-й раз. На нее приглашают спортсменов, певцов, художников, предпринимателей, активистов, которые, несмотря на проблемы со здоровьем, продолжают любить жизнь и учат этому других. Ставший уже популярным праздник поддержали предприниматели города. Макияж, прически, пошив и подбор одежды для моделей они взяли на себя, помогали безвозмездно. Службы такси также безвозмездно развозили гостей праздника.

Гульмирам Сражова много лет назад попала в аварию, получила травму и не думала, что будет показывать моду. У нее получилось.

Организатор акции «Мы вместе!» – центр поддержки парализованных граждан Актобе. В этом году на празднике поздравили 20 семейных пар, которые прожили вместе 20 и более лет. Каждой семье подарили по ковру. || Фото Владимира ЗОБЕНКО

Амиржан Тлеумагамбетов и Гульжанат Уразова работают в обществе слепых. Вместе 21 год, у них сын и дочь. Амиржан не видит, но играет на баяне, гитаре и домбре. Гульжанат хорошо поет. Секрет семейного счастья в понимании, говорят они.

Демонстрация линии одежды для людей с особыми потребностями прошла на ура.

Часть хора на празднике пели руками. Парни и девушки из общества глухих исполняли песню жестами.

Айша Адильжанова, Зарина Мамбетказиева и Жаннат Жалгас. Жаннат – преподаватель танцев, Айша и Зарина – выпускницы колледжей. Чтобы Зарина, которой сложно ходить, чувствовала себя настоящей моделью, ее поддерживали подруги.

К. Байменова: «У нас есть партнеры, поддер­живающие нас. Работают инва-такси, парикмахер­ские, пошивочные. 27 человек открыли свое дело. Девушки выходят замуж, родилось более 20 детей».

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
07.03.2017, 21:43
  
Примадонны на актюбинской сцене
07.03.2017, 12:34
  
Бабушки ходят в филармонию, молодёжь – нет
01.03.2017, 20:25
  
Димаш впервые за два месяца побывал в Актобе
01.03.2017, 19:14
  
Дворец школьников за 1,3 миллиарда скоро начнёт работать в Батысе-2 8
22.02.2017, 16:22
  
Инвалиды будут демонстрировать модели одежды, петь и поздравлять с серебряной свадьбой
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Запрета дарить учителям цветы на 8 Марта не было, нет и не будет
В актюбинских школах и колледжах 156 беременных девочек 1
В Нур Актобе видеокамеры работают на улицах и в подъездах. В Акжаре не хватает полицейских
После взрыва в Кенкияке люди 5 месяцев скитаются без жилья 1
"Сбербанк" против "Диапазона". Суд решил: газета должна жить!
Не буди меня в 4:20. В смертельной игре «Синий кит» – дети от 12 до 15 лет 41
34-летняя актюбинка родила десятого ребёнка 7
У автопарка может появиться конкурент из другого города 6
Актюбинцы всем миром помогают 5 детям больной раком женщины 16
Пострадавшей от взрыва газа читатели «Диапазона» перечислили 365 тысяч тенге 1
Loading...