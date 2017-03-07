Впервые в Актобе на показе моды моделями были люди с инвалидностью

На фото: Сымбат Нагметова, Гульфайра Рамазанова, Дана Махамбетьярова, Зарина Мамбетказиева, Дания Байменова, Куралай Байменова, Гульмирам Сражова, Шахан Жалгасбаев, Гульдари Колганатова, Ляззат Иманалина демонстрируют национальную и современную одежду. || Фото Владимира ЗОБЕНКО

Дефиле с показом современной и казахской национальной одежды устроили 3 марта в Актобе. Здесь же чествовали семейные пары, прожившие вместе 20 лет, где один из супругов инвалид. Чествование закончилось белым танцем.

160 человек с ограниченными возможностями собрали в пятницу на акцию «Мы вместе!». Она проходила в Актобе в 18-й раз. На нее приглашают спортсменов, певцов, художников, предпринимателей, активистов, которые, несмотря на проблемы со здоровьем, продолжают любить жизнь и учат этому других. Ставший уже популярным праздник поддержали предприниматели города. Макияж, прически, пошив и подбор одежды для моделей они взяли на себя, помогали безвозмездно. Службы такси также безвозмездно развозили гостей праздника.

Гульмирам Сражова много лет назад попала в аварию, получила травму и не думала, что будет показывать моду. У нее получилось.

Организатор акции «Мы вместе!» – центр поддержки парализованных граждан Актобе. В этом году на празднике поздравили 20 семейных пар, которые прожили вместе 20 и более лет. Каждой семье подарили по ковру. || Фото Владимира ЗОБЕНКО

Амиржан Тлеумагамбетов и Гульжанат Уразова работают в обществе слепых. Вместе 21 год, у них сын и дочь. Амиржан не видит, но играет на баяне, гитаре и домбре. Гульжанат хорошо поет. Секрет семейного счастья в понимании, говорят они.

Демонстрация линии одежды для людей с особыми потребностями прошла на ура.

Часть хора на празднике пели руками. Парни и девушки из общества глухих исполняли песню жестами.

Айша Адильжанова, Зарина Мамбетказиева и Жаннат Жалгас. Жаннат – преподаватель танцев, Айша и Зарина – выпускницы колледжей. Чтобы Зарина, которой сложно ходить, чувствовала себя настоящей моделью, ее поддерживали подруги.

К. Байменова: «У нас есть партнеры, поддер­живающие нас. Работают инва-такси, парикмахер­ские, пошивочные. 27 человек открыли свое дело. Девушки выходят замуж, родилось более 20 детей».