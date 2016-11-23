Собаки получили 30 кило корма благодаря читателям «Диапазона»

На фото: 19 ноября для передержки в Кызылжар отвезли 30 килограммов собачьего корма от читателей «Диапазона». Отвезти подарки помог волонтер Талгат Сариев. Осторожная Чапа – одна из тех собак, кто находится на передержке и ищет дом. || Фото Евгения ИВАНОВА





На фото: Десятки кошек с разными судьбами ждут любящих хозяев в Кызылжаре.





Белку нашли на дачах, она ищет постоянный дом. Собака общительная и очень ласковая. || Фото М. КОННОВОЙ

На фото: Хозяин оставил ее при переезде. Такой собаке особенно нужен заботливый и терпеливый владелец.

В субботу корреспондент «Д» передала волонтёрам в Кызылжаре 30 кг собачьего корма. Его покупали за счёт акции «Я по могаю другу!».

Помог с доставкой в Кызылжар Талгат Сариев. Молодой человек уже не раз появлялся в газете – в мае он достал собаку из 6-метрового колодца в районе АЗФ, в августе выхаживал тяжело больного парализованного щенка Лаки.

В основном на передержке в Кызылжаре находят приют кошки, волонтеры в этом году сделали клетки для двух десятков кошек, появился даже медпункт. Почти все кошки стерилизованные. Стоило зайти в комнату, кошки будто давно ждали гостей, окружили нас мурлыкающим кольцом.

– Взять всех бродячих животных с улиц мы, к сожалению, не можем, – рассказала волонтер, молодая мама Виктория Беличенко. – Многие требуют куда-то приехать и забрать животное, хотя мы такие же добровольцы, обычные люди. У нас нет специального транспорта, количество мест ограничено – иначе возникнет эпидемия. Если люди хотят спасти животное не только звонком к нам, то они должны хотя бы сводить животное к ветеринару. Но лучшая помощь, если взрослых кошек и собак будут брать в добрые руки. Когда животное обретает дом, мы можем взять другое на его место.

На средства, вырученные на акции «Я помогаю другу», волонтеры в Кызылжаре попросили приобрести сухой корм для собак. Редакция купила 30 кг сухого корма на общую сумму 10 593 тенге. Собак в Кызылжаре всего 6, взрослых 5. Но в день им нужно в среднем около килограмма сухого корма. В помещении с кошками живет щенок, он недавно прошел лечение от лишая. В день приезда в Кызылжар привезли ухоженного, крупного кобеля из поселка. Длинная морда и лапы дают возможность предположить, что в его роду были гончие. Хозяева отказались от него из-за переезда. Роскошный пес в первый день выглядел испуганным, но вел себя смирно.

– Хуже всего забирают девочек, сейчас у нас четыре взрослые девочки ищут добрых владельцев, – рассказал Талгат. – Хотя замечательные собаки!

В вольере на улице живут три собаки. Одну из них, Найду, летом привезли с поврежденной лапой, кто-то продел сквозь нее леску. Сейчас лапа у Найды зажила, собака резво прыгает по вольеру при виде гостей. Ей так хочется приласкаться к людям, что она просовывает морду сквозь прутья. Другая светлая собака Белка с острыми стоящими ушами попала к волонтерам с дач вместе с рыжим котом. Кот уже обрел дом, а вот собака все еще ждет.

– Очень ласковая собака, общительная, легко идет на контакт, – поделился Талгат. – Ей где-то полтора года.

В соседнем вольере забилась в будку собака, которую хозяин отдал из-за переезда. Собака с подозрением смотрит на людей, откровенно их боится и рычит. Такой собаке особенно нужен любящий хозяин, чтобы адаптироваться.

По двору на свободном выгуле бегает спаниель Чапа. Ее привезли в приют летом вместе со щенками. Щенят раздали, а она осталась в ожидании владельца. У Чапы блестящая черная шерсть и удивительно умные глаза. Она не любит сидеть в вольере, легко поднимается по крутым ступенькам, знает несколько команд. К чужим людям Чапа относится со здоровой подозрительностью. Но немного приглядевшись, собачка разрешает себя погладить.

– Такая собака хороша для семьи или пенсионеров, она сообразительная, ласковая. Настоящий компаньон, все понимает.

Если вы хотите приобрести себе друга, подарить кому-то счастливую жизнь, обращайтесь по тел.: 87777602323 или @aktobe.helpanimals