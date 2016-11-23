Уникальные кружки, браслеты и ободки в нашей акции!

Лоты для акции «Я помогаю другу» становятся разнообразней. Выбор есть для модниц, неформалов и спортсменов. Выбирайте, что вам по душе! Приобретая украшение или сувенир для себя, вы помогаете волонтёрам и их четвероногим подопечным. На вырученные средства мы будем приобретать корм, лекарства, стерилизовать животных, которые ищут владельцев.

Новые участники:

Анастасия ТАЙЛАХИДИ

Актюбинский дизайнер Анастасия Тайлахиди, вдохновившись акцией, создала уникальную кружку для любителей животных. Девушка сама подбирала, выхаживала и пристраивала животных с улицы.

– Это эксклюзивная кружка для добрых рук. Создана она с целью призыва гуманности и человечности к братьям нашим меньшим. Я отношусь к разряду тех людей, кто говорит «Будь здоров!», когда чихает животное, – улыбается Анастасия.

ЛОТ: Уникальная кружка

ЦЕНА: 2 000 тенге

Динара КУЛЬМУРАТОВА

Рукодельница Динара Кульмуратова год создавала свадебные букеты, а сейчас решила попробовать себя на новом поприще – своими руками девушка делает ободки. Несмотря на холод на улице, на ее творениях цветут цветы. Для акции девушка решила выделить 4 ободка.

– Я всегда участвую в благотворительных акциях, – поделилась Динара. – Продавала свои работы, чтобы перечислить деньги для больных детей. Хочется оказывать помощь.

ЛОТ: 4 ободка

ЦЕНА: 2 000 тенге

А еще участвуют в акции:

Анастасия СУХАРЕВСКАЯ

Продавец спортивного магазина «Атлант» Анастасия Сухаревская выделила для акции лот для спортивных людей – это фирменный шейкер для приготовления полезных коктейлей.

ЛОТ: Шейкер

ЦЕНА: 2 700 тенге

Неординарный лот от актюбинского стилиста Агаты Лаптевой станет украшением для неформальной девушки.

Агата ЛАПТЕВА

ЛОТ: 3 серьги для пупка «Волчий след» из хирургической стали.

ЦЕНА: 1 000 тенге за шт.

«Лимонный» браслет от известной актюбинской рукодельницы, организатора выставок и ярмарок ручных изделий Елены Игнатовой ждет своего владельца. Миниатюрный яркий браслет поднимет настроение!

ЛОТ: «Витаминный» браслет

ЦЕНА: 1 000 тенге за шт.

Елена ИГНАТОВА

«Лимонный» браслет от известной актюбинской рукодельницы, организатора выставок и ярмарок ручных изделий Елены Игнатовой ждет своего владельца. Миниатюрный яркий браслет поднимет настроение!

ЛОТ: «Витаминный» браслет

ЦЕНА: 1 000 тенге за шт.

Если вы хотите помочь, но ничего из представленного вам не нравится, в редакции подскажут контакты волонтеров, которым нужна помощь. Если вы хотите приобрести какой-нибудь лот или выставить свой, предварительно звоните в пятницу, с 14.00 до 16.00 по телефону: 56-70-60 или 8 775 797 03 17 (Ватсап).