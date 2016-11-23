В автопарке воровали миллиардами, а теперь денег не хватает

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В автопарке воровали миллиардами, а теперь денег не хватает

Прочитала в «Д» №44 от 03.11.16 года материал «Автопарк хочет повысить цену проезда до 100 тенге». Предприятие решило поднять тариф, не хватает денег на покрытие затрат. У автопарка этих денег никогда не будет хватать: воровать надо меньше.

Я много лет проработала в сфере пассажирского транспорта и работу автопарка хорошо знаю, начиная от диспетчера до экономиста планового отдела. Сейчас с пассажиров просто собирают деньги. Кондуктор выходит на остановке и делает это вне автобуса. Ни один пассажир не проедет бесплатно. Так почему у автопарка не хватает денег?

Один начальник, читала в «Д», украл 4,5 млрд тенге. 5 часов его деньги считали машинками! Возникает вопрос: теперь другому надо собрать столько же? Отменили бесплатный проезд пенсионерам, все пожилые люди платят. У вас, господа, есть совесть? Или вы родились без нее? Или вы считаете только деньги, которые у вас в карманах?

Пассажиропоток в автопарке никак не учитывается, потому что вам это невыгодно. Уверена, никаких убытков у вас нет. Не можете работать, освободите место другим. Нам не нужны сборщики денег, постоянно ноющие, что их не хватает. Обеспечьте качество и культуру обслуживания. Или вы считаете, это не господ­ское дело?

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