Автопарк хочет повысить цену проезда до 100 тенге

На фото: Последний раз стоимость проезда повышалась в 2014 году до 55 и 60 тенге, а в 2015 году цена была уравнена до 55 тенге. || Фото из архива «Д»

Автопарк заявил, что стоимость проезда в общественном транспорте Актобе нужно поднять до 100 тенге, передаёт корреспондент «Диапазона».

Сейчас автобусы ТОО «Автопарк» ездят по 34 городским маршрутам. У автопарка 300 автобусов занимаются перевозкой пассажиров. Проезд стоит 55 тенге, но цены за проезд могут вырасти до 80-100 тенге. Необходимость увеличения тарифа в компании объясняют тем, что действующий тариф не покрывает затрат предприятия.

– Мы несколько раз отправляли письма в местный исполнительный орган, чтобы они рассмотрели вопрос увеличения стоимости проезда в общественном транспорте до 80-100 тенге. Цена дизельного топлива на всех заправочных станциях увеличилась с 99 до 129 тенге за литр, а это 30%. Цена сжиженного газа поднялась до 45 тенге за литр, почти на 80%. Также поднялись тарифы на коммунальные услуги, цены на запчасти, которые покупаются за границей. Так как доллар повысился, цена на запасные части также увеличилась вдвое, – объясняет Руслан Жилкаманов, официальный представитель ТОО «Автопарк». – В соответствии с правилами перевозок, перевозчики обязаны обновлять свой парк автобусов не реже, чем каждые 2 года. Сейчас это затруднительно.

По словам Руслана Жилкаманова [на фото], в последний раз стоимость проезда повышалась в 2014 году до 55 и 60 тенге, а в 2015 году цена была уравнена до 55 тенге.

– Если нашу заявку не одобрят, мы будем работать на износ, – говорит Жилкаманов. – До тех пор, пока автобусы не встанут.

Будут ли какие-либо льготы, если повысят стоимость проезда, и изменится ли к лучшему качество перевозок и культура обслуживания – об этом перевозчик ничего не сообщил. Пока что актюбинцы постоянно сообщают о том, что сотрудники автопарка нарушают график и правила дорожного движения.