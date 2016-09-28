Многодетной маме из Сарколя нужна помощь

На фото: Жительница Сарколя воспитывает 5 детей, в октябре у нее должен появиться 6-й ребенок. || Фото Багдата АСЫЛБЕКА

Мне 25 лет, живу в Сарколе. На хлеб зарабатываю сама, работаю охранником в местном клубе (зар­плата 20 тысяч тенге), но у мужа работы нет. У меня 5 детей, в октябре должен появиться на свет 6-й малыш. Уже три года мы скитаемся по съемным квартирам. Летом снимаем за 15 тысяч тенге, а зимой за 20 тысяч. Сейчас мне очень нужна крыша над головой, местный акимат ничем не помогает. Я уже столько раз обращалась к Кусайыну Шалманову, но они сказали, что не могут мне ничем помочь. Жилье выделить не могут, материально помочь тоже. В последнее время я даже не могу попасть в акимат, меня просто не принимают. А я ведь брала деньги в долг, чтобы доехать и попасть к нему на прием. Точно так было и с областным акимом. Я многодетная мать и не знаю, что буду делать, когда родится 6-й ребенок. Помогите нам.

Желающие помочь молодой многодетной маме могут обратиться в редакцию «Д» по адресу: г. Актобе, ул. Есет батыра, 99 или по телефону 8 775 797 03 06 и 56-43-43.