Сапарбаев ответил инвестору, написавшему президенту о рейдерском захвате в Актобе

Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев прокомментировал открытое письмо Назарбаеву от инвестора из Армении, опубликованное в «Диапазоне», о том, что его бизнес захватывают власти Актобе.

Свое мнение глава региона озвучил перед депутатами в Актюбинском областном маслихате.

– В последнее время в СМИ очень бурно обсуждается деятельность компаний «ОксиБилд», «Адал-Умит» и «Юнис Сити». Гегам Асрян пишет, что в Актобе невозможно работать, власть зажимает бизнес и так далее, – цитирует Бердыбек Сапарбаев высказывания инвестора и поясняет. – На самом деле, вы сами прекрасно знаете, никто не зажимает. Особенно это касается Асряна. Мы знаем, какой он был инвестор. Куда, какие деньги вкладывал. Особенно это касается газопровода. Вы знаете, как мы ввели газ в Иргизский и Уилский районы. 7 лет они (компания Асряна) этим занимались! Нам пришлось внедрить туда другие компании, и они ввели этот газ.

Также аким области обратился к депутатам, чтобы те донесли его слова населению.

– Поэтому прошу, чтобы правильно объяснили. Не надо будоражить народ: никто, ни Сапарбаев, ни другие руководители области не зажимают бизнес. Наоборот, мы стараемся, чтобы бизнес развивался, и чтобы у него были все условия. Если бы бизнес не развивался, то 30% населения в бизнесе не работало бы, и 22% выпускаемой продукции бизнес не давал бы, – уверяет глава региона.

Также Бердыбек Сапарбаев добавил, что создали рабочую группу, которая наряду с правоохранительными и судебными органами должна выяснить, куда делись деньги жителей «Юнис Сити».

Напомним, в «Диапазоне» вышел материал «Иностранный инвестор из Армении пожаловался Назарбаеву на рейдерство в Актобе». Собственник «Космоса», «Шато де люкс» и многоэтажных домов в «Юнис Сити» Гегам Асрян из Армении в открытом письме заявил, что его бизнес подвергается рейдерскому захвату. По его словам квартиры, как и другую недвижимость, хочет забрать банк, хотя сделки купли-продажи были законные, люди имеют правоустанавливающие документы, но их вводят в заблуждение. Также предприниматель утверждает, что достаточно было бы снять арест со 187 квартир в принадлежащих ему новых домах и продать их, чтобы погасить основной долг и вознаграждение (более 20%). Но по непонятной ему причине, банк не продает их сам и не дает такой возможности ТОО.

Это было второе открытое письмо президенту Казахстана от иностранных инвесторов из Актобе в этом году. Первым к главе государства с жалобой на «невыносимые условия для бизнеса в Актобе» обратился Геннадий Бельц, один из собственников и руководителей ТОО «Бриг». После них о «наезде на бизнес» со стороны местной власти президенту сообщил известный актюбинский предприниматель, владелец ТЦ «Нурдаулет» Ербол Байжаркинов.