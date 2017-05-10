Президент вручил майору из Актобе награду за мужество

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Президент вручил майору из Актобе награду за мужество

На фото: Нуржан Жидеханов (слева) получил медаль «За мужество» за задержание преступников. На фото рядом Данияр Данекер, он тоже задерживал беглецов. || Фото автора

Рискуя жизнью, Нуржан Жидеханов преследовал сбежавших из колонии-поселения, запрыгнув на капот их «Тойота». Герой получил награду, но на работу пока не вышел, лечит обмороженную руку. Семья Нуржана живёт на съёмной квартире.

6 мая в Акорде Нурсултан Назарбаев вручил актюбинскому майору департамента уголовно-исполнительной системы (ДУИС) медаль «За мужество».

– Я впервые видел президента так близко. Там, в Акорде были еще министры, руководители силовых структур, – рассказал герой Нуржан Жидеханов, – нам показали концерт. Все было очень красиво. Нурсултан Назарбаев пожелал успехов и больших достижений. Сейчас я пока еще на больничном, во время преследования преступников получил сильное обморожение руки, ушей, когда закончится лечение, врачи не говорят. Но обязательно вернусь на свое рабочее место.

Нуржан Жидеханов скромный, не любит рассказывать о себе. Воспитывает двоих маленьких детей. Собственного жилья у Жидеханова нет, семья живет на съемной квартире. Но сам майор о своих жилищных проблемах говорить не стал, рассказали его коллеги. Он лишь попросил указать, что геройски себя вел и его напарник старший оперуполномоченный ДУИС Данияр Данекер. Он тоже пытался задержать преступников, но они его сбили на машине, мужчина получил ушибы.

– За 5 лет моей работы в Актобе впервые сотрудник нашей системы получает медаль «За мужество», – рассказал заместитель начальника ДУИС Талгат Абдрамбаев. – Будет пример для молодых. Мы этих двоих преступников искали по всей области неделю, тогда были сильные морозы и ветра. Они успели совершить кражу и разбой. Получили сообщение, что они на 41-м разъезде. Поехали туда. Преступники попытались уехать на машине, сбили Данекера, а Нуржан зацепился за окно и запрыгнул на багажник. 11 км так проехал. Он рисковал жизнью, у них же были ружье и патроны. Женщины, которые были вместе с преступниками в машине, кричали: «Стреляй!». Задержанные были в наркотическом опьянении. Мы подали министру представление о награждении Жидеханова, аким нас поддержал. Коллектив уважает Нуржана, он грамотный, 12 лет работает в ДУИС, будем его выдвигать на вышестоящие должности.

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Все комментарии (1):
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фото пользователя my.imya
my.imya
Ну молодец, конечно, герой! И хорошо, что руку сохранили, там же чуть не ампутировали пальцы, кажется. И медаль заслужил. Интересно, медали имеют денежное обеспечение или нет.
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12.05.2017, 13:36
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