По делу хозяина долгостроя гостиницы «Космос» арестовали маму двух детей

На фото: 1 марта. Уголовный суд. Эльвира Безносюк работала директором МКО. Ее подозревают в мошенничестве на миллионы тенге. Правоохранители считают, что ее опасно оставлять на свободе. Супруг арестованной назвал дело произволом.

Мама двоих детей руководила микрокредитной организацией, принадлежавшей гражданину Армении Асряну, хозяину строительной компании и гостиницы «Космос». Супруг арестованной назвал дело произволом и попросил суд защитить его семью.

37-летняя Эльвира Безносюк работала директором микрокредитной организации «Кеш Кредит». По материалам следствия, МКО принадлежала гражданину Армении Гегаму Асряну. Ему же принадлежат компании «Оксибилд» и «Адал Умит». Сотрудников этих компаний сейчас тоже обвиняют в мошенничестве. ТОО «Адал Умит» якобы создали для вывода имущества «Оксибилд» и для невозврата банковских кредитов. Обвинение считает, что Асрян был в преступном сговоре с директором ТОО «Адал Умит» Анзией Берденовой и Эльвирой Безносюк.

Компания Асряна построила жилой комплекс «Юнис Сити». Квартиры продавали в рассрочку через МКО «Кеш Кредит». Был трехсторонний договор между застройщиком, покупателем и МКО. На покупателя квартира переоформлялась только после 100-процентной оплаты. Клиентам предлагалось часть оплатить сразу ТОО «Оксибилд», а остальной долг гасить ежемесячно микро­кредитной организации в течение нескольких лет. При реализации квартир их надо было регистрировать в управлении юстиции, но этого не делали. Деньги, перечисленные клиентами на счет МКО, похищали и присваивали Асрян, Берденова и Безносюк, считает следствие. При этом фактически уже проданные квартиры они оформляли путем заключения сделок купли-продажи на ТОО «Санджар-Групп». По делу проходят несколько потерпевших, они перечислили миллионы на счет МКО.

1 марта прокурор просил суд арестовать Эльвиру Безносюк, пока идет расследование. Следствие считает, что мама двоих маленьких детей может на свободе «продолжить совершать преступления». Ее супруг и адвокат утверждают, что к продаже квартир она не имела отношения, договора не подписывала, покупатели на нее не показывали. Имущества у МКО не было, а Безносюк лишь принимала деньги и передавала дальше.

– Я не виновата в преступлении, в котором меня подозревают, – говорила в суде Эльвира Безносюк, – я давала показания процессуальному прокурору. На каждое мнение следствия давала ответ. По документам, которые изъяли в ходе обыска, видно, что я не совершала преступления. Моих подписей нигде нет. Эти люди покупали квартиры не у моего предприятия. Прошу не применять арест, я воспитываю двоих маленьких детей. Мой муж военнослужащий, он постоянно в командировках, оставить детей не с кем. Я все время приходила на следствие, на очные ставки, не уклонялась. И дальше готова работать со следствием. Хоть домашний арест можете применить, но только не брать под стражу. Я же не убийца. Готова предоставить в качестве залога дом своей матери.

Супруг женщины назвал дело произволом.

– Я знаком с материалами дела, они все с обвинительным уклоном, – рассказал в суде супруг Эльвиры. – У нас есть документы, доказывающие невиновность супруги, их необходимо просто вытащить и предоставить следствию. Моя жена каждый день ходила в УВД, как на работу, помогала разбирать документы. Мы и дальше готовы сотрудничать со следствием, чтобы найти виновных и обелить тех, кто не причастен к преступлению. В свое время мы докажем невиновность супруги, но сейчас арест может сломать ее и наших детей. Я больше 20 лет являюсь военнослужащим. Давал присягу защищать свое государство. Теперь я прошу вас, господин судья, защитить мою семью от произвола. Да, то, что происходит, я считаю произволом.

Суд постановил арестовать Эльвиру Безносюк на 2 месяца, пока идет следствие.

Сам иностранный инвестор и подозреваемый в мошенничестве Гегам Асрян обратился с открытым письмом к президенту страны, он считает эти действия попыткой рейдерского захвата бизнеса.