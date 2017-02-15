В Актобе сотрудников МВД обвиняют в получении взятки у пограничников КНБ

Как считает следствие, глава отдела следственного управления МВД вымогал взятку у пограничников КНБ, чтобы прикрыть их «косяки».

Как гласит обвинение, 4 февраля 2017 года подполковник Абдуллаев получил заявление начальника отдела погранконтроля «Жайсан Автомобильная» ВЧ 2030 Бакирова. Он заявил, что начальник отдела дознания Байсакалов и дознаватель Наурызбаев вымогали 1 000 долларов, чтобы «закрыть глаза» на то, что пограничники пропустили через границу людей, не имевших права пребывать в Казахстане.

Однако, как утверждает следствие, Абдуллаев не стал регистрировать заявление Бакирова и проводить следствие. Вместо этого 6 февраля, в 22:00 подполковник вызвал Байсакалова и Наурызбаева в военно-следственное управление. На этой встрече вместе со следователем Шонтаевым Абдуллаев вымогал у приглашенных дознавателей 2 миллиона тенге. Каждый должен был «отстегнуть» по миллиону. В случае отказа вымогатели грозили зарегистрировать заявление и привлечь их к уголовной ответственности.

Байсакалов и Наурызбаев не могли найти 2 миллиона, но согласились дать Абдуллаеву по 500 тысяч тенге каждый. Тот согласился и потребовал принести деньги 7 февраля в 10:30.

7 февраля Байсакалов и Наурызбаев обратились в «финполицию» и рассказали о вымогательстве. В тот же день, в 12:20 Абдуллаев и Шонтаев получили в служебном кабинете взятку 700 000 тенге от Наурызбаева и Байсакалова. После этого, по сообщению следствия, взяткополучателей задержали антикоррупционщики.

10 февраля Абдуллаева и Шонтаева взяли под стражу.

Продолжение темы.