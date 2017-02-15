Арат Нарманбетов, полковник КНБ: МВД и КНБ вымогают друг у друга взятки – это дно, ниже некуда

Полковник КНБ в запасе Арат Нарманбетов прокомментировал «Диапазону» коррупционный скандал, вспыхнувший в Актобе в структурах КНБ и МВД. Удивлённый этой историей бывший «комитетчик» надеется, что Генеральная прокуратура обратит внимание на эти ведомства.

10 февраля арестовали сотрудников военно-следственного управления МВД. По данным следствия, они вымогали 2 миллиона у дознавателей погранслужбы КНБ, угрожая привлечь их к уголовной ответственности за то, что те в свою очередь вымогали деньги у начальника отдела погранконтроля, который пропустил через границу людей с истекшим сроком пребывания в РК.

– В наше время, конечно, такие ситуации были, но гораздо реже, – говорит Арат Нарманбетов. – Можно предположить, что для некоторых сотрудников силовых структур подобные действия стали образом жизни. Когда уже устраиваются на работу, некоторые сотрудники знают или им подсказывают, что вот так (на взятках, вымогательствах) можно заработать. Если бы я переместился из прежних времен в нынешнее и работал в этой системе, я бы там не выжил. Потому что система задавила бы. Меня бы выжили и выкинули за борт. Или бы просто подставили. Это система, где рука руку моет.

– Сотрудник КНБ обращается в МВД с жалобой на своих же сотрудников – это событие из ряда вон выходящее. Значит, в пределах своего ведомства он не нашел поддержки, – предполагает чекист и замечает: – Мне эта ситуация знакома, чем-то похожа на мою, когда я судился с Рахатом Алиевым [в 2006 году Алиев подал в суд на Нарманбетова, усмотрев клевету в его словах о причастности Алиева к убийству политика Алтынбека Сарсенбаева. – Б.А.]. Тогда я не мог найти помощи ни от следственной группы, ни от прокурора, ни от суда. Но думаю, здесь ситуация не такая масштабная. Хотя он (пограничник) мог обратиться в службу собственной безопасности КНБ или в особый отдел. Ему можно было бы обратиться в прокуратуру или антикоррупционную службу. Но хорошо, что в итоге антикоррупционщики взялись за дело.

– Это нонсенс! То, что сотрудники МВД вымогают у представителей КНБ, шокирует еще больше! А те, в свою очередь, вымогали у своего коллеги. С погонами на плечах вымогают у других вымогателей в погонах. Это уже самое дно, ниже уже некуда. Казалось бы, две структуры, призванные обеспечивать правопорядок, друг у друга вымогают. Думаю, в ходе расследования должны привлекаться и те, кто вымогал у того пограничника, который написал заявление в структуру МВД, и разобраться, действительно ли военнослужащие незаконно пропустили граждан, которые не имели права пребывать в Казахстане, то есть нужно разобраться во всех деталях, – считает Арат Нарманбетов.

– Я часто слышу от коллег, что внутри этих ведомств нет контроля. Вот помните, после теракта в Актобе в 2011 году для актюбинских силовых структур выделили деньги на приобретение транспорта, техники. Но выясняется, что ничего не приобретали, раз после теракта в 2016 году признаются, что им для противостояния террористам не хватало автобусов и прочей техники. Вот поэтому я не думаю, что в ближайшее время внутренняя ситуация в силовых структурах исправится. Сами у себя порядок навести не смогут, я надеюсь, что Генпрокуратура обратит внимание на проблемы в структурах – погранслужбе КНБ и ветви МВД.