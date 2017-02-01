«Сбербанк» не смог закрыть газету «Диапазон»

На фото: Кабидулла Молдагалиев обратился в суд с требованием закрыть газету, но так и не смог объяснить для чего это нужно.

На фото: Александр Камалов руководит казахстанской дочкой «Сбербанка России». На вопрос, что даст банку закрытие «Диапазона», он пока не ответил.

Частный судоисполнитель Молдагалиев с подачи «Сбербанка» потребовал через суд приостановить деятельность газеты «Диапазон». Вчера суд решил отказать ему.

Напомним, собственник газеты ТОО «Рифма» выступило гарантом актюбинских компаний при получении банковского кредита. У заемщиков возникли трудности в погашении кредита, в отношении них запустили процедуру реабилитации. В суде представители «Диапазона» не могли понять логику судоисполнителя и банка. Если газета закроется, без работы останутся десятки людей, предприятие потерпит убытки, возникнут долги перед рекламодателями, подписчиками и поставщиками сырья. Как ухудшение положения газеты поможет заемщикам рассчитаться с кредитом, а «Сбербанку» взыскать долги? Молдагалиев не смог ответить на этот вопрос, лишь говорил, что действует в рамках закона. Представитель «Сбербанка» Кимагамбетов поддержал требование приостановить деятельность газеты, не сумев объяснить, как это поможет погасить задолженность.

Судоисполнитель Молдагалиев дал ложную информацию суду, что тираж нашей газеты 40 тысяч экземпляров в месяц. Он даже не по­трудился проверить эту цифру непосредственно в выходных данных газеты. Представители редакции напомнили Молдагалиеву, что с момента возбуждения процедуры реабилитации исполнительное производство должно быть приостановлено. И не знать эту норму частный судебный исполнитель просто не может. Дело либо в его непрофессионализме, либо в личной неприязни к газете, которая писала о его судебной тяжбе с 74-летним пенсионером. Последний жаловался на работу сауны с проститутками, принадлежавшей семье Молдагалиевых (см. «Пенсионер воюет с сауной»)

1 февраля граждан­ский суд рассмотрел иск Молдагалиева к ТОО «Рифма» о приостановлении деятельности газеты «Диапазон». Суд ему отказал в удовлетворении требований, тем самым признав их незаконными.

Нынешний иск к газете не единственный пример, когда частный судоисполнитель нарушает нормы закона. Так в октябре 2015 года гражданка России не смогла выехать из Уральска. Она с удивлением узнала на границе, что ей закрыт выезд из страны в связи с решением суда о долге на 2 млн тенге. Никаких долгов за ней не было. Ее тяжело больная дочь нуждалась в лечении, а женщина с детьми была вынуждена проживать в Уральске на съемной квартире. Оказалось, что причина такой неприятной истории – ошибка частного судебного исполнителя Молдагалиева. Исполнительное производство по решению суда с взысканием долга возбуждалось на одну должницу, а постановление о запрете выезда из страны судебный исполнитель вынес в отношении ее тезки. Россиянка подала в суд на Молдагалиева и взыскала с него 100 тысяч тенге за моральный ущерб.

В другом деле опять же по вине Молдагалиева с пенсии актюбинки незаконно взыскали около 10 тысяч тенге. Гульшат Т. в 2011 году оштрафовали на 7 с лишним тысяч, а в мае 2014 года предписание об уплате штрафа было отменено. В 2015 году по постановлению частного судебного исполнителя Молдагалиева с пенсии женщины взыскали незаконно 7 тысяч 560 тенге и около 2 тысяч тенге за его услуги. В итоге пенсионерка через суд заставила Молдагалиева вернуть ей взысканную сумму и заплатить 10 тысяч тенге за моральный ущерб.

При таких нарушениях судоисполнитель все еще продолжает работу. Газета «Диапазон» направила запрос в прокуратуру с вопросом, проверял ли надзорный орган деятельность Молдагалиева для приостановления лицензии и поступали ли на него жалобы.

Молдагалиев по роду своей деятельности взыскивает с заемщиков долги. Но, как оказалось, он сам не может похвастаться чистой «кредитной историей». В 2013 году Молдагалиев купил автомобиль «Тойота Прадо». Часть денег отдал сразу, а полностью погасить долг за покупку обязался в расписке до 25 апреля 2014 года. Но обязательства свои не выполнил, долг не погасил. В 2016 году продавец подала на него в суд с требованием взыскать более 5 млн тенге – такой долг у него остался за покупку автомобиля. Суд иск удовлетворил.

Представители газеты написали около десятка жалоб в департамент юстиции на незаконность действий судоисполнителя. Но никакой реакции со стороны руководства департамента на эти обращения не было. В заявлениях сказано, что Молдагалиев продолжает творить беззаконие, игнорирует решения судов и относится безалаберно к своим обязанностям. Тем самым подрывает имидж института частных судебных исполнителей, которые должны четко придерживаться норм законов.

Само требование Молдагалиева о приостановлении деятельности газеты юристы считают абсурдным. Костанайский еженедельник «Наша газета» опубликовал мнение известного юриста Правового медиа-центра Гульмиры БИРЖАНОВОЙ о ситуации с «Диапазоном».

– По моему мнению, ссылка на закон об исполнительном производстве не правомерна, – считает юрист. – В законе «О СМИ» прописан четкий перечень случаев, когда деятельность газеты может быть приостановлена либо прекращена. И там нет ни слова, что деятельность газеты может быть приостановлена в рамках исполнительного производства. Более того, это прямое покушение на свободу слова, гарантированную Конституцией Республики Казахстан.

– Редакция

P.S. Редакция направила председателю правления «Сбербанка» Александру Камалову официальный запрос с вопросом, что даст банку закрытие газеты. Начальница пиар-отдела ответила, что им для ответа требуется дополнительное время, и он будет направлен не позднее 3 февраля. Редакция очень надеется его получить.