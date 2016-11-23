Ориентировку с не виновным в теракте в Интернет выложил полицейский

Полицейского уволили, а попавший в один список с террористами сельский слесарь требует 10 миллионов с газеты «Диапазон».

Братья Самат и Санат Кожаниязовы подали в суд иск на ДВД области и газету «Диапазон» с требованием выплатить им моральный ущерб в 10 миллионов тенге («Диапазон» от 28.09.2016 «Слесарь требует с газеты «Диапазон» и ДВД 10 миллионов тенге за фото из ориентировки»). Они утверждают, что после того как их фото попало в Сеть после событий 5 июня, к ним изменилось отношение односельчан, они перенесли моральные страдания.

После терактов 5 июня на несколько дней власти заблокировали Интернет. Актюбинцы не могли понять, что происходит в городе, где стреляют и кто, информацию получали из российских СМИ, порой противоречивую и недостоверную. После того как Интернет заработал, в Сети появились ориентировки на подозреваемых в терактах. На них фото, анкетные данные и домашние адреса. Ориентировки передавали друг другу по Сети, Ватсапу и в Инстаграм, перепечатывали их информ­агентства.

26 сентября суд отправил спорную ориентировку на психолого-филологическую экспертизу, дело на время приостановили. На днях в гражданский суд пришло заключение. Эксперты отметили, что в публикации не было речи о личных качествах слесаря Кожаниязова, газета не рассуждала о его отрицательных и положительных чертах характера, сообщение носило не утвердительный характер, а было лишь предположением.

В ориентировке была ссылка на ДВД Костанайской области. 23 ноября в суд привлекли в качестве ответчика представителя ДВД Костанайской области. Он пояснил, что ориентировка, в которой был указан слесарь Кожаниязов, действительно была, но предназначалась для внутреннего пользования, распространять ее не планировали. Однако сотрудник ДВД Костанайской области сфотографировал ее и выложил в Ватсап, откуда она свободно начала распространяться по соцсетям и прочим мессенджерам.

После служебного расследования этого сотрудника привлекли к дисциплинарной ответственности. В органах он больше не работает. Таким образом, представитель ДВД Костанайской области подтвердил, что к созданию ориентировки газета не имеет отношения. «Диапазон» распространил социально значимую и на тот момент актуальную информацию. Позже газета первой написала о том, что истец не имеет отношения к террористам. Суд продолжается.