Слесарь требует с газеты «Диапазон» и ДВД 10 миллионов тенге за фото из ориентировки

На фото: 26 сентября. Самат Кожаниязов (на фото крайний слева) увидел себя в одном списке с виновниками в терактах, его брат попал в список убитых. Оба к терактам отношения не имеют, но как попали в эти списки, неизвестно. || Фото автора

В ориентировку с террористами попал невиновный человек. «Д» первым сообщал о том, что школьный слесарь не террорист. Составлявшего ориентировки не нашли, а Кожаниязов требует за чужую ошибку с газеты 10 миллионов.

После терактов 5 июня на несколько дней власти заблокировали Интернет. Актюбинцы не могли понять, что происходит в городе, где стреляют и кто, информацию получали из российских СМИ, порой противоречивую и недостоверную. После того как Интернет заработал, в Сети появились ориентировки на подозреваемых в терактах. На них фото, анкетные данные и домашние адреса. Ориентировки пользователи передавали друг другу по сети, по Ватсапу и Инстаграм, перепечатывали их информагентства, они были расклеены на стенах домов и остановках. Также была ориентировка на 19 человек, находящихся в розыске.

Чтобы предупредить читателей о потенциальной опасности, газета «Диапазон» перепечатала эту ориентировку с одного из республиканских сайтов. Так как у нас тогда были большие проблемы с Интернетом и работой пресс-служб, информацию приходилось брать в основном из столичных источников. В числе 11 разыскиваемых, проживающих в нашей области, был слесарь школы села Жагабулак Мугалжарского района Самат Кожаниязов. В комментарии к этим снимкам в газете, кстати, не было написано, что это «террористы», как подавалось это на других сайтах и в соцсетях, а было сказано, что эти люди лишь «могут иметь отношение к терактам в Актобе либо обладать информацией о тех, кто это сделал». Выяснилось, что Самат Кожаниязов к терактам 5 июня не имел отношения. «Диапазон» первым узнал об этом и сообщил читателям об ошибке в ориентировке, рассказал о том, что он не преступник, опубликовал даже семейное фото Кожаниязовых.

В Интернет в дни после теракта попал еще один список якобы убитых террористов. Среди них фигурировал брат Самата Кожаниязова. Он жив и, как оказалось, также не имеет отношение к терактам в Актобе. Позже СМИ сообщали, что КНБ проверяет, как мирные жители могли попасть в ориентировку.

По сообщению информагентства Kapital.kz, КНБ вел расследование по фактам фигурирования мирных жителей в списке террористов, виновных в терактах 5 июня. Об этом сообщал министр МВД РК Калмуханбет Касымов.

– Сейчас проводится расследование. Расследование проводит Комитет национальной безопасности. Те ориентировки, которые мы официально давали, они не соответствуют тем, которые появились в Интернете. Мы сейчас проводим проверку. Дадим разъяснение, дадим опровержение, если все подтвердится, – цитирует Касымова портал kapital.kz

Самат и Санат Кожаниязовы подали в суд иск на ДВД области и газету «Диапазон» с требованием выплатить им моральный ущерб в 10 миллионов тенге. Они утверждают, что после того как их фото попало в ориентировку, к ним изменилось отношение со стороны односельчан, они перенесли моральные страдания. Представитель ДВД области не признает автор­ство ориентировки.

– У нас была всего одна официальная ориентировка на подозреваемых. Там Кожаниязова не было, – заявила представитель ответчика.

Представитель Кожаниязовых отметил, что в ориентировках, куда попали мирные жители, были и другие лица, виновность которых в терактах подтвердилась. Там были анкетные данные, домашние адреса. То есть получается так, что там была информация, которая могла быть доступна и известна только правоохранителям. У журналистов нет базы данных с проживающими в Актобе, с их адресами. Они только опубликовали уже готовую ориентировку, проверять ее достоверность и авторство – дело полиции. Однако, несмотря на то что полицейские обещали выяснить, кто автор ориентировок и принять меры, до сих пор этого не сделали. Каковы результаты служебной проверки МВД и была ли она вообще, неизвестно.

26 сентября суд отправил спорную ориентировку на судебную психолого-филологическую экспертизу, дело приостановили.

Кстати, на блог начальника ДВД летом поступал вопрос от пользователя по имени Дина. В нем пользователь сообщает об утечке информации из полиции. Конкретно, в Ватсапе и Инстаграме появилось фото из базы единого реестра досудебных расследований о задержании на тот момент подозреваемого в теракте Дмитрия Танатарова.

– Разберитесь, пожалуйста, ведь нельзя такую информацию выставлять, видимо, ваши сотрудники смартфоны носят на работу, что позволяет беспрепятственно пересылать такие фото, – просит пользователь начальника ДВД области.

Начальник ДВД ответил, что провести служебную проверку не представляется возможным, так как невозможно установить абонентский номер, с которого отправили изображение.