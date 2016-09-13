Внимание! «Диапазон» вновь будет выходить по четвергам

Со следующей недели в среду вы не найдете в продаже свежий номер газеты «Диапазон». По техническим причинам выход газеты переносится на четверг. Редакция уверена, что за этот день журналисты «Д» успеют найти ответы на большее количество ваших вопросов, узнать самые последние новости, подготовить эксклюзивную, интересную и необходимую для жизни в нашем обществе информацию.
Не пропустите. Самое важное – в четверг в «Диапазоне».
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