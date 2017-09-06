﻿ Народный репортёр. Остановим вандализм!

Культура нашего общества зашкаливает. В микрорайоне Кендала выложили орнамент. Но его разбили, кирпичи разбросали.

Место: мкр Кендала.

Дата: 4 сентября 2017 г.

Автор: Ирина Лазебная.

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