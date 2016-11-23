Скрипка 1750 года звучала в Актобе

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Скрипка 1750 года звучала в Актобе

Маэстро Марат Бисенгалиев рассказал о скрипке, своем оркестре и семье.

22 ноября во дворце «Жастар» выступил всемирно известный скрипач Марат Бисенгалиев вместе с камерным оркестром, в составе которого солисты Алматинского симфонического оркестра. После концерта Марат Бисенгалиев около получаса терпеливо фотографировался и раздавал автографы.

Скрипач Марат Бисенгалиев настоящий человек мира, он уроженец Казахстана, сейчас живет во Франции. Маэстро отмечает красоту Новой Зеландии и Крита. Марат Бисенгалиев поделился, что ему очень комфортно играть в Карнеги-Холле, а идеальная акустика в Мускате в Омане.

– Там принц построил оперный театр по последнему слову техники, акустику там можно менять, – поделился маэстро.

Музыка скрипача звучала во всем мире. После концерта в Актобе музыканты поедут с гастролями в Алматы, Талдыкорган, Дэли, Монако, Мумбай и далее. Но, как утверждает Марат Бисенгалиев, он не устает, для него работа в удовольствие.

– В жизни, которую я провожу, много жертв, это семья, родственники, с которыми я редко вижусь, – рассказал Марат Бисенгалиев. – Один знаменитый английский солист как-то сказал, что жизнь солиста – это собачья жизнь. В чем-то я с этим согласен. Но мне эта жизнь нравится, нравится путешествовать, я не могу находиться где-то больше недели. Думаю, я нашел какой-то баланс даже с моей семьей, моей женой. Я не представляю с ней больше недели дома и мыть посуду. Мы успеваем соскучиться, приезжаю и снова в дорогу.

У Марата Бисенгалиева трое детей. Его 25-летняя старшая дочь Арухан от первого брака прекрасно поет и играет в кино.

– Арухан полуангличанка, голодная до успеха женщина. Ей 25 лет, она хорошо идет как актриса. В фильме «Анна Каренина» она поет через весь фильм. В основном она играет главные роли в шекспировском театре «Глобус», снимается в фильмах БиБиСи. Она очень хорошо поет, выступает как певица и актриса. А двое маленьких, 11 и 7 лет, совсем другого плана. Они до сих пор не знают, кем они хотят быть.

Волнительным назвал скрипач выступление в соседнем Уральске 20 ноября.

– В этом городе много чего произошло. Там огромная армия людей, которые по-настоящему ценят мое искусство, моего оркестра. Конечно, отобрать оркестр и обрубить под корень – это было жестоко по отношению не только ко мне, но и к той армии людей, которые полюбили искусство и приходили на концерты. 10 лет разлуки – это большой срок, сыграть в Уральске – это яркая дата, к которой я стремился. Играть в этот день знакомым, родным лицам было чем-то особенным.

Концерт в Актобе маэстро сыграл на уникальном инструменте 1750 года.

– Это подарок от Нормана Розенберга, инструмент 1750 года. Мастер известен, но, к сожалению, у меня недостаточно денег, чтобы выкупить сертификат для нее. Сертификат стоит 3% от стоимости скрипки. У меня есть скрипка Гальяно, Санта Джулиано. У меня три итальянских скрипки, много скрипок разных школ – бельгийские, француз­ские, английские. Я даю мои инструменты молодым музыкантам. Когда-то я сам страдал, не мог себе купить инструмент. Теперь у меня есть такая возможность, я покупаю много звучащих инструментов. Даже в моем оркестре половина музыкантов играет на моих инструментах.

Яркое впечатление произвели солисты симфонического оркестра Марата Бисенгалиева из Алматы. Молодые артисты не только блистательно играли, но и выглядели. Костяк частного оркестра 15 человек, остальных при необходимости добирают. Как оказалось, при наборе в свой оркестр Марат Бисенгалиев прослушивал их всех за шторкой.

– Я просил не говорить мне ничего: ни пол, ни образование, ни возраст. Я не хочу видеть этого человека, я хочу слышать.

Много молодых музыкантов оккупировали гримерку маэстро после выступления. «Д» попросил Марата Бисенгалиева дать совет начинающим музыкантам.

– Самое главное – быть готовым к удаче. Поначалу удача приходит очень редко и к ней надо быть готовым. А чтобы быть готовыми к удаче, необходимо иметь хорошего учителя. Найти учителя, который тебе подходит, намного сложнее, чем бойфренда или гелфренд. Это лотерея.

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