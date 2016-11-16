Металлический тюльпан вырастет до 25 метров

Высоту конструкции решили увеличить до 25 метров в честь 25-летия Независимости Казахстана. Его бутон уже покрасили в красный цвет, скоро покрасят и всю скульптуру.

«Диапазон» уже писал [«Около аэропорта вырос 20-метровый тюльпан из металла» №38 от 21 сентября 2016 года], что на трассе в аэропорт Актобе, в центре транспортного кольца появилась стела в виде тюльпана из металла. Первоначально общая высота конструкции была 21,2 метра, длина стебля и листьев – 21,8, 20,2 и 19,2 метра. Тогда замакима города Жандос Баирханов заверил «Д», что установка и крепление конструкции рассчитаны по всем нагрузкам, и ветреная погода не должна ее испортить.

На этой неделе около стелы видны подъемный кран и рабочие, цветок выкрасили в красный цвет, строители демонтируют металлический стебль.

– После поступающих вопросов по поводу реконструкции скульптуры «Тюльпан» на кольцевой около 12 микрорайона сообщаем, что скульптура демонтирована для увеличения высоты конструкции до 25 метров в связи с празднованием 25-летия Независимости РК. После окончательной установки конструкции она будет покрашена в красный и зеленые цвета и презентована к 16 декабря 2016 года, – сообщил горакимат в социальной сети Инстаграм.

Споры и дискуссии по поводу внешнего вида тюльпана и его авторства не утихают до сих пор. Художник Валерий Нежельский требовал, чтобы городские власти признали его авторство и оплатили авторский гонорар [«Актюбинский художник считает: в акимате украли его идею создать стелу в виде тюльпана» «Д» №40 от 06.10.16]. Но в акимате города так и не ответили, кто автор стелы и не озвучили ее стоимость.