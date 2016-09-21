Около аэропорта вырос 20-метровый тюльпан из металла

На фото: Металлическую скульптуру разрабатывали с учетом степных ветров. || Фото Владимира ЗОБЕНКО
На трассе в аэропорт Актобе, в центре транспортного кольца завершили установку стелы в виде тюльпана из металла.
– По задумке авторов проекта, стела композиционно решена как цветок тюльпана, вокруг ствола, по спирали, изгибаются три листка стебля. Сам центральный элемент стелы в виде тюльпана, устремленного вверх, символизирует обновление нашего города и его стремление к дальнейшему развитию. Со временем стела может превратиться в одну из достопримечательностей Актобе, которая, возможно, станет узнаваемой и в других областях Казахстана, – сказал замакима города Жандос Баирханов.
Общая высота конструкции – 21,2 метра. Диаметр стебля цветка (ствола) – 1,4 метра, диаметр головки цветка – 3,2 метра, высота головки цветка – 7,8 метра. Диаметр лепестков венчика – 6,5 метра. Длина листьев стебля – 21,8 метра, 20,2 метра, 19,2 метра.
Как пояснили «Д», установка и крепление рассчитаны по всем нагрузкам, и ветреная погода не должна ее испортить. Кто автор стелы и ее стоимость, в акимате города не ответили.
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