Сбербанк. Прокуратура направила материалы в антикоррупционную службу

После публикации «Сбербанк» обманул суд и выиграл дело» редакция обратилась за комментариями в суд, прокуратуру, департамент по государственным доходам и банк. Из суда и прокуратуры ответ пришёл, налоговая и банк хранят молчание. Но действия разворачиваются.

Напомним, в суде Актобе рассмотрели дело по иску Сбербанка и взыскали с актюбинских предприятий сотни миллионов при том, что банк даже не уплатил госпошлину в общей сложности 68 млн тенге.

Председатель судебной коллегии по граждан­ским делам Н. Примашев на вопрос редакции, почему суд рассмотрел дело без самого важного, уплаты госпошлины, ответил точно в срок. Суть ответа сводится к тому, что «вопрос об ответственности судей может быть разрешен только в случае грубого нарушения законности, установленного судом вышестоящей инстанции». Но лишить бюджет 68 млн тенге – это достаточно веская причина. В ответе судья утверждает, что газетная публикация может «воздействовать на суд», и что «никто не вправе оказывать воздействие на судью, такие действия преследуются по закону». Этот момент необходимо разъяснить. Ни одна газетная публикация в принципе не может воздействовать на судью. Поскольку судьи подчиняются исключительно закону. Неужели в природе существует судья, который принимает решения, основываясь на газетных публикациях или мнении соседей? А когда говорят о «попытке воздей­ствия на суд», имеется в виду реальная возможность воздействия – деньги или власть. Но мы, конечно, верим, что даже эти, куда более весомые, чем СМИ, рычаги на наших судей повлиять не в силах.

Через неделю после нашей публикации в Актобе прилетел глава казахстанской «дочки» Сбербанка России Александр Камалов. У нас нет никаких сомнений, что руководитель Сбербанка приехал впервые за последние 7 лет в Актобе именно по причине нашей публикации. Ведь со страниц газеты в адрес банка прозвучали серьезные обвинения: подлог документов и невыплата в бюджет 68 млн тенге. Мы ожидали, что во время своего визита он прокомментирует как-то это и ответит редакции на поставленные вопросы. Но никаких комментариев от господина Камалова не последовало. Все, что известно о его визите, изложено в пресс-релизе областного акимата. Если отбросить победные реляции о достижениях Сбербанка, итогом этой встречи стало пожелание акима о размещении дополнительных банкоматов в районах области и о возможном участии в праздновании 25-летия Независимости Республики Казахстан. Об остальном пресс-релиз умалчивает. Сам же Камалов хранит молчание.

Раз господин Камалов отказывается комментировать сложившуюся ситуацию, попробуем проанализировать ее сами. Можно предположить, что подлог документов в суде совершил самостоятельно, по личной инициативе представитель банка Нурлан Кимагамбетов. Однако, судя по тому, что Кимагамбетов по-прежнему не отстранен от должности юриста филиала и продолжает представлять интересы банка в суде, допускаем, что подлог документов он совершил не по своей инициативе, а по команде руководства. Поскольку директор актюбинского филиала Светлана Шашкова по-прежнему находится в этой должности, то, очевидно, команда не платить государственную пошлину поступила не от нее, а из голов­ного банка. В таком случае легко объясняется причина столь поспешного визита Камалова в Актобе. Ведь, как нам стало известно, его визит начал готовиться на третий день после публикации материалов. А формальный повод для этого визита – развитие филиала, установка банкоматов в районах и спонсорская помощь – звучит не очень убедительно, поскольку это далеко не уровень председателя правления банка.

Может быть, свет на это дело сможет пролить Департамент национального бюро по противодействию коррупции по Актюбинской области. Как следует из ответа заместителя прокурора области Ж. Мухамедьярова, данный факт зарегистрирован в книге учета информации прокуратуры области, и материалы направлены в вышеназванный департамент, именуемый еще как антикоррупционная служба.