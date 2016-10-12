В прошлом номере газеты «Диапазон» был опубликован материал «Сбербанк» обманул суд и выиграл дело» о том, что во время судебного процесса в Актобе «Сбербанк» с помощью подлога документов и других манипуляций не заплатил в бюджет десятки миллионов тенге госпошлины. Судьи городского суда по неясным причинам закрыли на это глаза и рассмотрели дело в пользу «Сбербанка».
Редакция газеты «Диапазон» обратилась в областную прокуратуру, областной суд, департамент госдоходов и к руководству ДБ АО «Сбербанк» в РК с вопросом, какие действия они намерены предпринять, чтобы расследовать это дело, вернуть в бюджет около 68 млн тенге, выявить и наказать виновных в банке и суде. К дню подготовки номера в печать ответов еще не поступило.
На сайте diapazon.kz и в группе газеты «Диапазон» в Инстаграм читатели высказывают свои мнения на эту тему.
– Aoifes
Беспристрастность и объективность местных судов – это прямо самая короткая шутка в мире. Судейские чиновники в горсудах решают дела исходя из каких-то своих замысловатых фантазий или в интересах стороны, нисколько не заботясь о следовании букве закона и здравому смыслу. Отсюда законы в судах скорее выполняют роль декора, чем то, чем они должны быть.
– nastrazhe
Смеются что ли?
– sulginigorek
Че за бред судья ни в чем не виновен это банк схитрил??
– scorpiion6
Мдааа... самый гуманный суд ))))
– daukeism
Как так можно?
– fox_darya
Что за формулировки «слепо пошли на поводу»))))? По-моему, это больше похоже на сговор..))
– alibekmakuov))))
сбербанк может.
– kosovskaya_sh
А все виновата лень. Просто было лень продолжать копаться в деле досконально. Если уж с 68 млн так быстро решился спор, то по мелким суммам, наверное, папки не открывают??
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