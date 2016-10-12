В прошлом номере газеты «Диапазон» был опубликован материал «Сбербанк» обманул суд и выиграл дело» о том, что во время судебного процесса в Актобе «Сбербанк» с помощью подлога документов и других манипуляций не заплатил в бюджет десятки миллионов тенге госпошлины. Судьи городского суда по неясным причинам закрыли на это глаза и рассмотрели дело в пользу «Сбербанка».

Редакция газеты «Диапазон» обратилась в областную прокуратуру, областной суд, департамент госдоходов и к руководству ДБ АО «Сбербанк» в РК с вопросом, какие действия они намерены предпринять, чтобы расследовать это дело, вернуть в бюджет около 68 млн тенге, выявить и наказать виновных в банке и суде. К дню подготовки номера в печать ответов еще не поступило.

На сайте diapazon.kz и в группе газеты «Диапазон» в Инстаграм читатели высказывают свои мнения на эту тему.

– Aoifes

Беспристрастность и объективность местных судов – это прямо самая короткая шутка в мире. Судейские чиновники в горсудах решают дела исходя из каких-то своих замысловатых фантазий или в интересах стороны, нисколько не заботясь о следовании букве закона и здравому смыслу. Отсюда законы в судах скорее выполняют роль декора, чем то, чем они должны быть.

– nastrazhe

Смеются что ли?

– sulginigorek

Че за бред судья ни в чем не виновен это банк схитрил??

– scorpiion6

Мдааа... самый гуманный суд ))))

– daukeism

Как так можно?

– fox_darya

Что за формулировки «слепо пошли на поводу»))))? По-моему, это больше похоже на сговор..))

– alibekmakuov))))

сбербанк может.

– kosovskaya_sh

А все виновата лень. Просто было лень продолжать копаться в деле досконально. Если уж с 68 млн так быстро решился спор, то по мелким суммам, наверное, папки не открывают??