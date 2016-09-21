В Батысе-2 появился парк здоровья

Первые ели в парке посадили руководитель республиканского центра трансплантации Жаксылык Доскалиев, гендиректор НЦ нейрохирургии Серик Акшулаков, ответственный секретарь минздрава Аида Курмангалиева, руководство области и города, секретарь облмаслихата Сания Калдыгулова. Парк сдадут в октябре. У входа будут скамейки, дальше фонтан. Пока здесь есть только турники и брусья. Медработники области перечислили на создание парка однодневный заработок.