Первые ели в парке посадили руководитель республиканского центра трансплантации Жаксылык Доскалиев, гендиректор НЦ нейрохирургии Серик Акшулаков, ответственный секретарь минздрава Аида Курмангалиева, руководство области и города, секретарь облмаслихата Сания Калдыгулова. Парк сдадут в октябре. У входа будут скамейки, дальше фонтан. Пока здесь есть только турники и брусья. Медработники области перечислили на создание парка однодневный заработок.
В Батысе-2 появился парк здоровья
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