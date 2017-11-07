﻿ Во Вьетнаме уже полсотни погибших из-за тайфуна "Дамри"

Количество жертв мощного тайфуна "Дамри" во Вьетнаме выросло до 47, еще 21 человек числится пропавшим без вести, пишет vesti.ru.

Стихия разбушевалась неподалеку от города Нячанг - он находится в 500 километрах к югу от Дананга, где 6 ноября должны начаться мероприятия саммита лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.