﻿ 70-летнюю японку приговорили к смертной казни за убийство троих мужей

Власти Японии приговорили к смертной казни 70-летнюю Чисако Какехи, которую журналисты прозвали чёрной вдовой, передает Life.ru.

Высшую меру наказания пожилой женщине назначили за то, что она отравила трёх своих мужей и покушалась на жизнь своего друга. Об этом сообщает агентство France-Presse.

Смертельно опасное вещество Какехи подмешивала в напитки своих супругов, чтобы умертвить их и получить страховку. Трижды коварной женщине удалось реализовать задуманное, что позволило ей обогатиться на $8,8 млн.

Несмотря на то что врачи выявили у пенсионерки раннюю стадию слабоумия, суд посчитал, что действовала она обдуманно и целенаправленно, а потому должна отвечать по всей строгости закона.