﻿ В соцсетях распространяются лживые фотографии из Мьянмы

Журналисты ВВС провели расследование, которое доказало что не все фотографии с места событий в Мьянме являются правдивыми, пишет zakon.kz.

Также в ВВС отметили, что не всем журналистам разрешен въезд в страну, поэтому получить какие-либо документальные фото затруднительно.

29 августа премьер-министр Турции Мехмет Шимшек опубликовал в Twitter четыре фотографии, призывая остановить насилие и "этническую чистку народа Рохинджа". Пост с фото ретвитнули более 1600 раз и лайкнули более 1200 читателей. Через три дня он удалил пост. Выяснилось, что фотографии недостоверны.

Так, журналисты ВВС установили, что на первой фотографии люди стали жертвами разрушительного Циклона Наргиса в мае 2008 года. Второе фото было снято в Ачехе, Индонезия, в июне 2003 года, фотографом, работающим в Reuters. Фото с двумя младенцами, плачущих над телом их матери, из Руанды. Снимок сделан Альбертом Фачелли и получило премию World Press. На четвертом фото изображены жертвы недавнего наводнения в Непале.

Ранее Комиссия по правам человека ООН провела собственное исследование предполагаемых нарушений прав человека в штате Ракхайн. В Комиссии решили не использовать предоставляемые фотографии и видео, так как они являются недостоверными.

"В Мьянме существует серьёзный конфликт, имеются жертвы и нужно вмешательство для спасения людей. Однако социальные сети полны дезинформации, которые не помогут уладить конфликт, а только распалят напряжение", - говорится в статье.