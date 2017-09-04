﻿ В Бишкеке отменили матч Кыргызстан-Мьянма

В Бишкеке отменили матч Кыргызстан-Мьянма

Автор:
В Бишкеке отменили матч Кыргызстан-Мьянма

Причиной отмены спортивного состязания стала информация о возможной попытке организации массовых беспорядков, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу киргизского кабмина.

Премьер-министр Киргизии отменил намеченный на 5 сентября матч Киргизия – Мьянма в рамках отборочного раунда на Кубок Азии-2019 по футболу в целях обеспечения безопасности.

"В связи со сложившейся непростой ситуацией в Мьянме и большим общественным резонансом вопроса, а также в связи с повышенной террористической угрозой и недопущением массовых беспорядков на почве межрелигиозной вражды, матч отменен", - сообщила собеседница агентства.

Игра национальных сборных Мьянмы и Киргизии должна была состояться 5 сентября на центральном стадионе Бишкека. В настоящий момент федерация футбола Киргизии ведет переговоры с Мьянмой и ФИФА о переносе даты и места матча.

Теги: , , ,
﻿
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
04.09.2017, 12:05
  
Мьянма запретила помощь ООН для жителей штата Ракхайн
03.09.2017, 17:55
  
Мировые политики обеспокоены насилием в Мьянме. Эрдоган и Кадыров заявили о геноциде мусульман 5
03.09.2017, 05:22
  
Власти Мьянмы заявили об убийстве 400 жителей-мусульман. Беженцы говорят о тысячах убитых властями 2
02.09.2017, 13:54
  
Эйфелеву башню эвакуировали из-за подозрения на теракт
01.09.2017, 22:37
  
В Актобе сборная Казахстана на последних секундах спаслась от проигрыша в отборе на Евро
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Герцог и герцогиня Кембриджские ждут третьего ребенка
Мьянма запретила помощь ООН для жителей штата Ракхайн
В Бельгии пилот выбросился из вертолета без парашюта
Трамп заявил о готовности использовать ядерное оружие против КНДР
Многотысячный митинг в поддержку мусульман-рохинджа пройдет в Грозном
Мировые политики обеспокоены насилием в Мьянме. Эрдоган и Кадыров заявили о геноциде мусульман 5
Принцесса Японии выходит замуж за простолюдина и откажется от статуса императорской семьи
Власти Мьянмы заявили об убийстве 400 жителей-мусульман. Беженцы говорят о тысячах убитых властями 2
В США "мужчина-вампир" пил кровь голубей
Эйфелеву башню эвакуировали из-за подозрения на теракт