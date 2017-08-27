﻿ В Австралии в городе Джелонг назвали улицы в честь героев «Игры престолов»

В Австралии в городе Джелонг назвали улицы в честь героев «Игры престолов»

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В Австралии в городе Джелонг назвали улицы в честь героев «Игры престолов»

Руководство населенного пункта добавило, что решило давать улицам имена героев шоу, поскольку придумать новые и оригинальные названия в большом городе порой бывает очень трудно, передает Моя планета.

Однако власти Джелонга, второго по величине города в штате Виктория, были вынуждены переименовать улицу Lannaster road из-за появления сообщений об инцесте между братом и сестрой Ланнистер. Отныне улица носит называние Precinct road,

Впрочем, на названия других улиц в городе, более десяти из которых носят имена героев знаменитого сериала, жалоб не поступало. В Джелонге есть улицы, названные в честь Баратеонов, замка Винтерфелл, Тайвина Ланнистера, Грейджоев и Бейлишев.

Самой популярной улицей в городе остается Snow street, названая в честь любимого героя шоу Джона Сноу, пишет The Guardian.

«Мы совершили большую ошибку, когда дали это название небольшой улице. Мы думали, что Джон Сноу умер, но затем он воскрес в следующем сезоне. Его все любят. Нужно было назвать в честь него большой проспект», — говорят власти города.

Руководство населенного пункта добавило, что решило давать улицам имена героев шоу, поскольку придумать новые и оригинальные названия в большом городе порой бывает очень трудно.

«Мы должны мыслить нестандартно. Прежде было отклонено очень много имен. Вот почему мы перешли на "Игру престолов"», — добавили власти.

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