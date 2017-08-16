﻿ Боец ММА скончался после боя в США

26-летний Рондель Кларк был госпитализирован сразу после боя в ночь на воскресение, а спустя трое суток умер, не приходя в сознание.
Американский боец смешанных единоборств, выступающий в полусреднем весе, Рондел Кларк скончался в больнице спустя трое суток после перенесенного нокаута. Об этом сообщает AP со ссылкой на прокуратуру, передает Life.
В ночь на воскресение 26-летний Кларк - бывший футболист - провел свой второй бой в карьере в качестве бойца ММА. Он проиграл техническим нокаутом ближе к концу третьего раунда и был госпитализирован в одну из больниц Бостона.
Изначально сообщалось, что жизнь спортсмена вне опасности, однако постепенно еге состояние ухудшалось и в результате он скончался, не приходя в сознание.
Точные причины смерти Кларка пока не установлены.
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