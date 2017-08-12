﻿ Из-за столкновения поездов в Египте погиб 21 человек

Медики выехали на место происшествия.
В Египте в районе города Александрия столкнулись два поезда. Погиб 21 человек, 55 пострадали, сообщает Reuters.
Как
отмечает газета Express, один из поездов шел из Каира, другой - из
города Порт-Саид. Медики выехали на место происшествия.
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Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.