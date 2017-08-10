﻿ Гигантского надувного цыпленка с прической Трампа установили у Белого дома

Гигантского надувного цыпленка с прической Трампа установили у Белого дома

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Гигантского надувного цыпленка с прической Трампа установили у Белого дома

Идея установить цыпленка у Белого дома в среду принадлежит режиссеру документальных фильмов Тарану Сингху Бра, который собрал деньги на создание фигуры.

Надувная фигура цыпленка высотой примерно в девять метров с прической, как у президента Дональда Трампа, была установлена недалеко от Белого дома в Вашингтоне, сообщает радиостанция KTSA, передает РИА Новости.

Надувную фигуру использовали ранее участники демонстраций, выступавшие за обнародование налоговой декларации американского президента.

"Мы здесь, чтобы раскритиковать президента как слабого и неэффективного лидера… Он слишком боится опубликовать свою налоговую отчетность", - сказал режиссер.

По его словам, теперь Трамп играет в "кто первый свернет" (playing chicken) с Северной Кореей".

Как отмечают американские СМИ, надувная фигура привлекала большое внимание прессы, прохожих и пользователей социальных сетей. Американского лидера в среду не было в городе, напоминает радиостанция.

Отношения США и КНДР серьезно обострились в последние сутки - Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что Пхеньян рассматривает возможность нанесения ракетного удара по американской военной базе на острове Гуам. В ответ американский президент Дональд Трамп пригрозил КНДР "огнём и яростью" в случае угрозы для США.

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