﻿ ​США и Япония договорились сотрудничать по санкциям ООН против КНДР

​США и Япония договорились сотрудничать по санкциям ООН против КНДР

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​США и Япония договорились сотрудничать по санкциям ООН против КНДР

Таро Коно также просил Тиллерсона провести расследование причин крушения в Австралии конвертоплана морской пехоты США MV-22 Osprey.

Новый глава МИД Японии Таро Коно и госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече в Маниле договорились сотрудничать в выполнении санкций СБ ООН против КНДР, сообщает агентство Киодо, передает РИА Новости.

По его данным, встреча состоялась на Филиппинах в рамках региональных министерских мероприятий Восточноазиатского саммита и сессии Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ).

Таро Коно сменил на посту министра иностранных дел Японии Фумио Кисиду в результате проведенных на прошлой неделе перестановок в кабинете министров.

Как передает Киодо, Таро Коно также просил Тиллерсона провести расследование причин крушения в Австралии конвертоплана морской пехоты США MV-22 Osprey. Такие корветы также размещены на американских военных базах в Японии и вызывают опасения в плане безопасности.

Последний крупный инцидент с конвертопланом Osprey произошел в Японии 13 декабря 2016 года. Он потерпел крушение у берегов Окинавы во время учений по дозаправке в воздухе. После инцидента полеты конвертопланов с военной базы Футэмма в густонаселенном городе Гинован были прерваны всего на несколько дней и вскоре возобновились.

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