﻿ Интерпол посчитал смертников, готовых взорваться в Европе

Интерпол посчитал смертников, готовых взорваться в Европе

Автор:
Интерпол посчитал смертников, готовых взорваться в Европе

Интерпол составил список из 173 потенциальных боевиков террористической группировки «Исламское государство», которые могут устроить террористические акты в Европе.

Об этом 21 июля сообщила The Guardian, пишет Ежедневник.by.

Перечень потенциальных смертников был составлен американскими разведчиками благодаря данным, которые они получили из Сирии и Ирака. Далее эта информация была передана ФБР, а оттуда в Интерпол.

Отмечается, что в списке оказались лица, которые, возможно, умеют собирать и устанавливать самодельные взрывные устройства. Также потенциальные смертники могут перемещаться из страны в страну для осуществления террористической деятельности.

В документе содержатся данные о сроках вербовки в ряды террористов, последний адрес проживания, имена родителей боевиков, их фотографии, а также данные о мечетях, которые посещали потенциальные смертники.

Интерпол не располагает информацией о том, находятся ли уже люди из списка на территории Европы.

Теги: ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
02.07.2017, 17:55
  
Взрыв в Дамаске: семь погибших, 13 раненых
21.06.2017, 14:18
  
​В Брюсселе застрелили мужчину, устроившего взрыв
21.06.2017, 10:33
  
​Мужчина с поясом смертника ликвидирован на Центральном вокзале Брюсселя
03.05.2017, 12:29
  
Смертник подорвался недалеко от посольства США в Кабуле
19.04.2017, 09:32
  
​Задержан подозреваемый в терактах у христианских церквей в Египте
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
До 10 человек возросло число погибших при взрыве в столице Афганистана
Оштрафованной за продажу лимонада 5-летней девочке предложили работу 1
​В Белом доме заявили, что Трамп не принял решения по санкциям против России 2
У греческого острова Кос произошли два сильных подземных толчка
​ЕС раскритиковал намерение США расширить санкции против России и Ирана 3
В Турции произошло еще два землетрясения
В Швейцарии гости вечеринки пострадали в ДТП с трактором
5-летнюю девочку оштрафовали за продажу домашнего лимонада 9
Строительный кран рухнул в Китае, есть погибшие
Назначен новый пресс-секретарь Белого дома
Loading...