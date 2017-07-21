﻿ Усы Сальвадора Дали сохранили свою форму после эксгумации

Тело испанского художника Сальвадора Дали, которое пришлось эксгумировать из-за постановления мадридского суда, хорошо сохранилось благодаря бальзамированию, передает РИА Новости.
По словам генерального директора фонда Гала-Сальвадор Дали Луис Пенюэлас, даже знаменитые усы сохранили форму.
«Тело было забальзамировано, то есть мумифицировано. Поэтому и знаменитые усы сохранили форму. Это был очень эмоциональный момент», - сказал Пенюэлас на пресс-конференции.
Результаты анализа ДНК Сальвадора Дали для установления отцовства станут известны в первой половине сентября.
По его словам Пенюэласа, «взяли образцы двух больших костей, волосы и ногти». После проведения анализа их вернут на место. Тело оказалось в хорошем состоянии.
Сообщается, что в ночь на пятницу в театре-музее Сальвадора Дали в каталонском городе Фигерас прошла процедура эксгумации тела художника-сюрреалиста. Таким образом, было исполнено решение суда Мадрида, в конце июня удовлетворившего иск прорицательницы Пилар Абель Мартинес, утверждающей, что Дали - ее отец.
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