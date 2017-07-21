﻿ Усы Сальвадора Дали сохранили свою форму после эксгумации

Усы Сальвадора Дали сохранили свою форму после эксгумации

Автор:
Усы Сальвадора Дали сохранили свою форму после эксгумации

Тело испанского художника Сальвадора Дали, которое пришлось эксгумировать из-за постановления мадридского суда, хорошо сохранилось благодаря бальзамированию, передает РИА Новости.

По словам генерального директора фонда Гала-Сальвадор Дали Луис Пенюэлас, даже знаменитые усы сохранили форму.

«Тело было забальзамировано, то есть мумифицировано. Поэтому и знаменитые усы сохранили форму. Это был очень эмоциональный момент», - сказал Пенюэлас на пресс-конференции.

Результаты анализа ДНК Сальвадора Дали для установления отцовства станут известны в первой половине сентября.

По его словам Пенюэласа, «взяли образцы двух больших костей, волосы и ногти». После проведения анализа их вернут на место. Тело оказалось в хорошем состоянии.

Сообщается, что в ночь на пятницу в театре-музее Сальвадора Дали в каталонском городе Фигерас прошла процедура эксгумации тела художника-сюрреалиста. Таким образом, было исполнено решение суда Мадрида, в конце июня удовлетворившего иск прорицательницы Пилар Абель Мартинес, утверждающей, что Дали - ее отец.

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
22.06.2014, 00:20
  
Пресс-секретарь Путина на спор сбрил усы 1
01.07.2010, 02:00
  
Сердечная недостаточность 19
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
У греческого острова Кос произошли два сильных подземных толчка
​ЕС раскритиковал намерение США расширить санкции против России и Ирана
В Турции произошло еще два землетрясения
В Швейцарии гости вечеринки пострадали в ДТП с трактором
5-летнюю девочку оштрафовали за продажу домашнего лимонада
Строительный кран рухнул в Китае, есть погибшие
Назначен новый пресс-секретарь Белого дома
​Вокалист Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой 1
Мощное землетрясение произошло у берегов Турции 1
В Китае 210 тысяч чиновников наказали за коррупцию в первой половине года
Loading...