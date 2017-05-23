Из-за подозрительного предмета на вокзале "Виктория" в Лондоне эвакуируют людей

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Из-за подозрительного предмета на вокзале "Виктория" в Лондоне эвакуируют людей

Сотрудники служб безопасности "изучают подозрительный объект", обнаруженный вблизи терминала в самом центре Лондона.

Эвакуация людей проводится на железнодорожном вокзале "Виктория" в Лондоне в связи с обнаружением подозрительного свертка, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

По его данным, полиция оцепила дорогу, ведущую к Букингемскому дворцу, а также другие улицы, примыкающие к вокзалу.

Сотрудники служб безопасности "изучают подозрительный объект", обнаруженный вблизи терминала в самом центре Лондона.

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