Житель США подал в суд на женщину, которая отвлекалась на смартфон во время свидания

Житель американского города Остин подал в суд на женщину, которая отвлекалась на смартфон во время их совместного похода в кино, передает Life.ru.

Как сообщается, мужчина пригласил понравившуюся ему девушку в кино на популярный фильм о супергероях. Однако через пятнадцать минут после начала сеанса фильма девушка начала активную переписку в гаджете.

По словам пострадавшего, его подруга активировала гаджет 10-20 раз в течение всего лишь 15-минутного периода. Мужчина попросил ее прекратить это делать или хотя бы выйти из кинозала. Через некоторое время женщина прислушалась к своему спутнику и покинула помещение, но больше в зал не вернулась.

Позже пострадавший мужчина решил взыскать с невежливой девушки стоимость билетов в кино (17,31 доллара), так как счел свидание испорченным. Несмотря на оправдания девушки, правила поведения в кинотеатре сейчас на стороне истца.