25 жителей США пострадали из-за сильного торнадо

Торнадо довольно часто явление в США. Так, помимо Висконсина, они были зафиксированы в штатах Техас, Небраска, Оклахома, Канзас.
Сильный торнадо обрушился во вторник на округ Бэррон в американском штате Висконсин в США, передает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал WQOW.
По информации телеканала, который ссылается на шерифа округа Криса Фитцджеральда, в результате разгула стихии погиб один и пострадали 25 человек.
Наибольший ущерб нанесен парковке с трейлерами, в которых проживали люди, а также птицеферме.
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