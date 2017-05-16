​В США отклонили закон, запрещающий вступать в брак с детьми

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​В США отклонили закон, запрещающий вступать в брак с детьми

Губернатор Нью-Джерси Крис Кристи отказался подписать закон, запрещающий любые браки среди детей. По его словам, этот запрет противоречит религиозным устоям, но какую религию он имел в виду - не уточнил, пишет Life.ru.

Во многих странах законодательно установлено, что граждане могут вступать в брак, достигнув 18 лет. Закон Нью-Джерси должен был поддержать эту тенденцию, запретив жениться несовершеннолетним. Штат мог бы стать первым в стране, который принял такой закон.

Губернатор Кристи условно наложил на закон вето, внёс правки и отправил обратно в законодательный орган. Он сказал, что в законе должны быть исключения, чтобы судья мог утверждать браки среди 16-17-летних. Другие противники закона заявили, что исключения должны делаться для 17-летних детей из семей военных и для беременных подростков.

"Закон без исключений нарушит традиции некоторых общин Нью-Джерси, основанных на религии" - Крис Кристи, губернатор Нью-Джерси.

Другой политик штата, Нэнси Муноз, которая спонсировала разработку этого законопроекта, выразила своё разочарование по поводу наложения вето. Надежда на то, что закон будет принят, ещё жива: губернатор может подписать его, когда в него будут внесены правки.

В Сети можно найти несколько социальных экспериментов, в которых видеоблогеры показывали всю абсурдность вступления в брак с детьми. Для этого они нанимали актёров, как правило девочку и взрослого мужчину, и изображали их "свадебную" фотосессию. Подобные эксперименты сразу же вызывали оживление среди случайных прохожих, которые не стеснялись высказывать своё негодование "брачующимися".

В период с 2000 по 2010 год в 38 штатах было зарегистрировано 170 000 браков с участием несовершеннолетних.

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