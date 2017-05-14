Мужчине, снявшему штаны на "Евровидении", грозит до пяти лет тюрьмы

Полиция задержала украинского пранкера Виталия Седюка, который во время финала "Евровидения-2017" в Киеве снял штаны на сцене, ему грозит штраф или лишение свободы на срок до пяти лет, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает РИА Новости.

Накануне молодой человек с флагом Австралии выбежал на сцену во время выступления на конкурсе Джамалы, победительницы прошлогоднего "Евровидения", и спустил штаны. Как выяснилось, это был украинский пранкер, известный своими выходками на разных светских мероприятиях.

"В ответ на запросы по поводу идиота, оголившего свой зад перед 200 миллионами телезрителей. Седюк — украинский гражданин. Во время выступления нашей Джамалы, с его слов, он решил реализовать свое хобби, так как "неофициально работает провоцирующим журналистом", — написал Аваков на своей странице в Facebook.

По словам министра, Седюк, оказавший сопротивление полиции, задержан по статье "хулиганство", в понедельник его дальнейшую судьбу определит суд. "А пока… этот позор страны сможет реализовывать свое "хобби" в тюремной камере изолятора временного содержания", — отметил Аваков.

По данным СМИ, в 2016 году на Неделе моды в Париже Седюк пытался поцеловать ягодицы Ким Кардашьян. В 2012 году на премьере фильма "Люди в черном-3" в Москве украинец подошел вплотную к Уиллу Смиту и со словами "Я ваш самый большой фанат" попытался поцеловать его, за что получил пощечину от актера.