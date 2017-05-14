В Приштине избита косовская журналистка Арбана Ксарра

В Приштине косовская журналистка, вступившая на днях в политическую партию, была избита недалеко от своего дома, сообщают зарубежные СМИ. Арбана Ксара после нападения 13 мая доставлена в больницу. Журналистка до вступления в Демократическую партию Косова работала редактором в газете "Зерри". Полиция сообщила, что состояние здоровья пострадавшей стабильное. Сведений о задержании подозреваемых в причастности к нападению пока не поступало.

Ранее появились сообщения, что Арбана Ксара намеревалась участвовать в предстоящих 11 июня парламентских выборах в Косове в качестве кандидата от Демократической партии. Журналистка известна критическими статьями в отношении политиков, подозреваемых в причастности к коррупции и кумовству, и публикациями о религиозном экстремизме.

В 2015 году журналистка была удостоена премии Государственного департамента США "За смелость". В частности, в ее статьях публиковались имена вербовщиков, которые рекрутировали бойцов в ряды джихадистов для участия в войне в Сирии и Ираке.