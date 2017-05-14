В Приштине избита косовская журналистка Арбана Ксарра

Автор:
В Приштине избита косовская журналистка Арбана Ксарра

В Приштине косовская журналистка, вступившая на днях в политическую партию, была избита недалеко от своего дома, сообщают зарубежные СМИ. Арбана Ксара после нападения 13 мая доставлена в больницу. Журналистка до вступления в Демократическую партию Косова работала редактором в газете "Зерри". Полиция сообщила, что состояние здоровья пострадавшей стабильное. Сведений о задержании подозреваемых в причастности к нападению пока не поступало.

Ранее появились сообщения, что Арбана Ксара намеревалась участвовать в предстоящих 11 июня парламентских выборах в Косове в качестве кандидата от Демократической партии. Журналистка известна критическими статьями в отношении политиков, подозреваемых в причастности к коррупции и кумовству, и публикациями о религиозном экстремизме.

В 2015 году журналистка была удостоена премии Государственного департамента США "За смелость". В частности, в ее статьях публиковались имена вербовщиков, которые рекрутировали бойцов в ряды джихадистов для участия в войне в Сирии и Ираке.

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
04.05.2017, 10:39
  
​В Костанае завуча школы судят за избиение ученика
27.04.2017, 12:29
  
Канадскую школьницу избили до смерти и выложили запись в Фейсбук
26.04.2017, 09:54
  
У школы в Алматы мужчина избил женщину-полицейского 3
25.04.2017, 17:34
  
​Актюбинский педагог доказала, что не била ученицу 12
22.04.2017, 00:45
  
ИГ взяло ответственность за нападение на ФСБ в Хабаровске
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Стал известен победитель конкурса Евровидение-2017
В Турции автобус с туристами попал в ДТП, погибли 23 человека
Кончита Вурст решила отказаться от женского образа
В пекинском метро знакомят с культурой Казахстана 1
В Индонезии на берег вынесло 15-метровую тушу неизвестного существа 1
​Антимонопольная служба Италии оштрафовала WhatsApp на три миллиона евро
​В центре Рима произошел взрыв
Худшим местом для хранения яиц назвали дверцу холодильника 1
14 лет родители держали сына взаперти в Израиле 1
В США глава ФБР отправлен в отставку
Loading...