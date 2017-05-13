В пекинском метро знакомят с культурой Казахстана

Автор:
В пекинском метро знакомят с культурой Казахстана

Фото КАЗИНФОРМ

Информационный центр китайского государственного агентства «Синьхуа» организовал в пекинском метро акцию по знакомству пассажиров с природой и культурой стран «Одного пояса, одного пути», передает МИА «Казинформ».

В «казахстанских» вагонах метро, наряду с традиционными казахскими узорами и изображениями юрт, представлены фотографии охоты беркутчи, мавзолея Ходжи Ахмета Яссауи, мечети «Нур Астана», Байтерека и других достопримечательностей Казахстана.

"Наш медиацентр совместно с компанией пассажирских перевозок метро «Цзиньган» на станции метро Сюань Умэнь (пересечение 4-ой и 2-ой веток метро) и железнодорожном составе, курсирующем вдоль 4-ой линии метро, организовали экспозицию «Один пояс, один путь». Цель - познакомить население Пекина с природой и культурой стран вдоль «Одного пояса, одного пути", - сказал в интервью казахстанским журналистам представитель информационного центра агентства «Синьхуа» Цзяо Сюйфэн.

По его словам, через станцию ежедневно проезжают около 1,2 млн. пассажиров. В экспозиции представлены 12 стран: Казахстан, Иран, Туркменистан и др.

"Я был в Казахстане в 2015-2016 годах, мне очень понравилась природа вашей страны. Казахстан поддерживает стратегию Китая «Один пояс, один путь» - он выдвинул Новую экономическую политику «Нурлы жол». 2017 год объявлен годом китайского туризма в РК, и я думаю, что мы будем способствовать тому, чтобы еще больше китайских туристов узнали о Казахстане", - подчеркнул он.

На рекламных табличках в вагонах метро написано о том, что Казахстан богат не только нефтью и зерном, но и прекрасной природой и культурой.

Ежедневно пекинское метро обслуживает свыше 10 млн. пассажиров. В 2016 году за рубеж выехали 127 млн. китайских туристов, каждый из которых в среднем потратил в месте отдыха 1700 долларов.

14-15 мая в Пекине пройдет форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии «Один пояс, один путь». Участие в предстоящем форуме подтвердили президенты и премьеры 29 государств, включая Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Теги: ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
05.05.2017, 14:29
  
Жизнь Актобе в годы Великой Отечественной войны могут увидеть актюбинцы 5
26.04.2017, 22:29
  
В Актобе прошёл показ дизайнерских вещей 1
21.04.2017, 10:46
  
Назначен вице-министр культуры и спорта Казахстана
19.04.2017, 20:59
  
В Актобе пройдёт театральный фестиваль
19.04.2017, 19:55
  
Оперетту «Летучая мышь» споют в Актобе московские артисты
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Все комментарии (1):
Сортировать:
фото пользователя 1870
1870
Хорошая идея. Нынче знания на ходу получают. Бывая раньше в Москве, в 99% пользовался метро. Каждая станция практически индивидуально оформлена, картины из цветных стеклышек, гипсовые барельефы о разных эпохах - все это исторически обогащает. Теперь вот добавить плазменные панели и вообще динамично.
Ответить
13.05.2017, 13:58
Последние новости раздела
В Турции автобус с туристами попал в ДТП, погибли 23 человека
Кончита Вурст решила отказаться от женского образа
В Индонезии на берег вынесло 15-метровую тушу неизвестного существа 1
​Антимонопольная служба Италии оштрафовала WhatsApp на три миллиона евро
​В центре Рима произошел взрыв
Худшим местом для хранения яиц назвали дверцу холодильника 1
14 лет родители держали сына взаперти в Израиле 1
В США глава ФБР отправлен в отставку
В Южной Корее выбрали нового президента
В Берлине возложили венки к мемориалу павшим советским воинам
Loading...