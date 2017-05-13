В пекинском метро знакомят с культурой Казахстана

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Информационный центр китайского государственного агентства «Синьхуа» организовал в пекинском метро акцию по знакомству пассажиров с природой и культурой стран «Одного пояса, одного пути», передает МИА «Казинформ».



В «казахстанских» вагонах метро, наряду с традиционными казахскими узорами и изображениями юрт, представлены фотографии охоты беркутчи, мавзолея Ходжи Ахмета Яссауи, мечети «Нур Астана», Байтерека и других достопримечательностей Казахстана.



"Наш медиацентр совместно с компанией пассажирских перевозок метро «Цзиньган» на станции метро Сюань Умэнь (пересечение 4-ой и 2-ой веток метро) и железнодорожном составе, курсирующем вдоль 4-ой линии метро, организовали экспозицию «Один пояс, один путь». Цель - познакомить население Пекина с природой и культурой стран вдоль «Одного пояса, одного пути", - сказал в интервью казахстанским журналистам представитель информационного центра агентства «Синьхуа» Цзяо Сюйфэн.



По его словам, через станцию ежедневно проезжают около 1,2 млн. пассажиров. В экспозиции представлены 12 стран: Казахстан, Иран, Туркменистан и др.



"Я был в Казахстане в 2015-2016 годах, мне очень понравилась природа вашей страны. Казахстан поддерживает стратегию Китая «Один пояс, один путь» - он выдвинул Новую экономическую политику «Нурлы жол». 2017 год объявлен годом китайского туризма в РК, и я думаю, что мы будем способствовать тому, чтобы еще больше китайских туристов узнали о Казахстане", - подчеркнул он.



На рекламных табличках в вагонах метро написано о том, что Казахстан богат не только нефтью и зерном, но и прекрасной природой и культурой.

Ежедневно пекинское метро обслуживает свыше 10 млн. пассажиров. В 2016 году за рубеж выехали 127 млн. китайских туристов, каждый из которых в среднем потратил в месте отдыха 1700 долларов.



14-15 мая в Пекине пройдет форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии «Один пояс, один путь». Участие в предстоящем форуме подтвердили президенты и премьеры 29 государств, включая Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.