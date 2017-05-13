Гигантская туша неизвестного существа найдена на юге Индонезии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на The Daily Mirror.
По информации издания, останки, которые не удалось идентифицировать, обнаружены 37-летним Арсулом Туанокота на берегу острова Серам. Очевидцы предположили, что 15-метровая туша может принадлежать горбатому киту или гигантскому кальмару.
Местные жители обратились к властям с просьбой убрать с пляжа труп "морского чудовища", источающего неприятный запах. Океанологи, как отмечается, уже успели взять для анализа пробы тканей.
В Индонезии на берег вынесло 15-метровую тушу неизвестного существа
Гигантская туша неизвестного существа найдена на юге Индонезии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на The Daily Mirror.
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