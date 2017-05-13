В Индонезии на берег вынесло 15-метровую тушу неизвестного существа

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В Индонезии на берег вынесло 15-метровую тушу неизвестного существа

Гигантская туша неизвестного существа найдена на юге Индонезии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на The Daily Mirror.

По информации издания, останки, которые не удалось идентифицировать, обнаружены 37-летним Арсулом Туанокота на берегу острова Серам. Очевидцы предположили, что 15-метровая туша может принадлежать горбатому киту или гигантскому кальмару.

Местные жители обратились к властям с просьбой убрать с пляжа труп "морского чудовища", источающего неприятный запах. Океанологи, как отмечается, уже успели взять для анализа пробы тканей.

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Все комментарии (1):
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Такого под водой встретить и сразу концы отдать можно.
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13.05.2017, 13:53
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