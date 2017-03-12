В США школьные рисунки с аукционами рабов вызвали скандал

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В США школьные рисунки с аукционами рабов вызвали скандал

В одной из начальных школ американского штата Нью-Джерси произошел скандал после того, как дети в качестве задания нарисовали плакаты с изображением рабов, сообщает Lenta.ru со ссылкой на BBC News.

Учащиеся в возрасте от 10 до 11 лет должны были изобразить аукционы, на которых продавали рабов. Дети сопроводили их надписями: «доступные рабы», «качественная домработница» и так далее. Отмечается, что некоторые из посетивших школу родителей выступили с жалобой, увидев рисунки на стенах учебного заведения, и получили извинения от руководителя школы.

Недовольные мамы и папы не поняли, каким образом подобное задание может обучить детей истории.

"Это часть американской истории. Такое на самом деле происходило. По-моему, правильно, чтобы они знали об этом", — сказала сотрудница школы Андреа Эспиноза.

В декабре 2016 года стало известно, что в США учитель получил письменный выговор за то, что попросил школьников решить математическую задачу о рассылке интимных фото по СМС. 14-летняя школьница сфотографировала на мобильный телефон задание по алгебре и показала его родителям. Они возмутились и пожаловались руководству школы.

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