Япония скорбит о погибших шесть лет назад во время землетрясения и цунами

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Япония скорбит о погибших шесть лет назад во время землетрясения и цунами

До сих пор более 30 тысяч человек вынуждены обитать во временном жилье - лагерях из небольших блочных домиков.

Минута молчания в память о погибших во время землетрясения и разрушительного цунами 11 марта 2011 года объявлена в Японии, сообщает РИА Новости.

Ровно шесть лет назад в 14 часов 46 минут (8:46 мск) на северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 9,0 - вероятность подобного по силе стихийного бедствия выпадает один раз на 600 лет. Последствием подземных толчков стало цунами, высота которого доходила до 16 метров. Именно оно, а не землетрясение стало причиной гибели тысяч людей - около 93% погибло из-за цунами, масштабы которого в десятки раз превзошли все прогнозы ученых.

Через шесть лет после трагедии 2553 человека по-прежнему считаются пропавшими без вести, 15 тысяч 893 человека погибли. До сих пор более 30 тысяч человек вынуждены обитать во временном жилье - лагерях из небольших блочных домиков.

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