​Число жертв нападения на госпиталь в Кабуле возросло до 49 человек

Автор:
​Число жертв нападения на госпиталь в Кабуле возросло до 49 человек

Число жертв в результате произошедшего накануне нападения террористов группировки «Исламское государство» на госпиталь в Кабуле возросло до 49 человек, передает ТАСС.

По информации агентства, еще 76 человек пострадали. Ранее сообщалось о 30 погибших.

В среду группа вооруженных людей, переодетых в униформу врачей, атаковала госпиталь имени Сардара Мохаммада Дауд Хана, рассчитанный на 400 коек и расположенный в дипломатическом квартале афганской столицы в непосредственной близости от посольства США. Один из нападавших подорвал у въезда в госпиталь закрепленную на теле взрывчатку, после чего трое террористов проникли на территорию медицинского центра и открыли огонь по находившимся внутри людям. Боевики использовали автоматическое оружие и ручные гранаты. Для отражения атаки был подключен афганский спецназ.

Ответственность за вылазку взяла на себя террористическая группировка ИГ.

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
07.03.2017, 22:11
  
Жен и мам погибших в теракте 5 июня поздравили с 8 Марта
24.02.2017, 17:49
  
Теракт в пригороде сирийского Эль-Баба унес жизни 41 человека
10.02.2017, 09:41
  
В Израиле террорист расстрелял людей на рынке
09.02.2017, 09:10
  
Опубликовано письмо Обаме от главного обвиняемого по делу о терактах 11 сентября
31.01.2017, 14:30
  
Более 40 терактов предотвратили в России в 2016 году
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
В Италии 8 Марта отмечают тотальной забастовкой
WikiLeaks начал публикацию "крупнейшей утечки" данных из ЦРУ
​Бывший филиппинский полицейский признался в убийстве 200 человек
Выпав с балкона 27-го этажа в Таиланде погибла россиянка
Димаш Кудайбергенов расплакался после выступления на конкурсе I am Singer 15
Умирающая писательница ищет жену своему мужу
Spiegel поместил на обложку Трампа с лицом Путина
Кинотеатр в Алабаме отказался от «Красавицы и чудовища» из-за гей-персонажа 1
Особняк известного футболиста «Челси» обокрали, отследив фото в соцсетях
Более миллиона Mercedes-Benz отзовут по всему миру из-за риска возгорания
Loading...