​Число жертв нападения на госпиталь в Кабуле возросло до 49 человек

Число жертв в результате произошедшего накануне нападения террористов группировки «Исламское государство» на госпиталь в Кабуле возросло до 49 человек, передает ТАСС.

По информации агентства, еще 76 человек пострадали. Ранее сообщалось о 30 погибших.

В среду группа вооруженных людей, переодетых в униформу врачей, атаковала госпиталь имени Сардара Мохаммада Дауд Хана, рассчитанный на 400 коек и расположенный в дипломатическом квартале афганской столицы в непосредственной близости от посольства США. Один из нападавших подорвал у въезда в госпиталь закрепленную на теле взрывчатку, после чего трое террористов проникли на территорию медицинского центра и открыли огонь по находившимся внутри людям. Боевики использовали автоматическое оружие и ручные гранаты. Для отражения атаки был подключен афганский спецназ.

Ответственность за вылазку взяла на себя террористическая группировка ИГ.